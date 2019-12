La nouvelle palette de solutions de stockage de milieu de gamme basée sur les containers de Dell génère des commentaires très positifs de la part des clients qui l’ont testée a expliqué Michael Dell au cours d’un entretien accordé à CRN, ajoutant que le produit allait sortir « très bientôt ». « C’est un lancement très important pour nous. Nous n’en avons pas parlé beaucoup jusqu’à présent mais nous pouvons vous dire que nous sommes très emballés. Nous avons des unités en bêta. Les retours des clients ont été très positifs. Vous en entendrez très rapidement plus à ce sujet », a-t-il précisé.

Le constructeur a parlé pour la première fois il y a un an de la nouvelle ligne de stockage de milieu de gamme en précisant qu’elle serait lancée d’ici la fin de son exercice 2020, lequel se termine le 3 février. Michael Dell a confirmé que ce timing serait respecté.

« Il s’agira d’un système de fichiers moderne et d’une pile logicielle moderne. Il s’agira en fait d’une architecture basée sur des microservices et sur des conteneurs », avait déclaré l’an dernier le vice-président de Dell, Jeff Clarke, à CRN. « Avec une telle armature, la possibilité de réitérer de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles capacités sera beaucoup plus rapide que ce que nous avons vu jusqu’à présent. »

Michael Dell a expliqué à nos confrères que sa société était numéro dans tous les segments du stockage et qu’elle allait poursuivre le cycle d’innovation pour chacun d’entre eux. « Notre activité de stockage a augmenté de 7% au dernier trimestre. Lorsque vous regardez la plupart de nos concurrents, ils sont en baisse – moins 10%, moins 15% – nous gagnons clairement des parts de marché dans le stockage. Nous sommes déjà plus grands que les n ° 2, n ° 3 et n ° 4 ensemble », a-t-il déclaré.

Le CEO a également affirmé que l’entreprise était deux fois plus grosse que Nutanix dans le secteur de l’hyperconvergence. « Nous visons à être trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois plus gros que le numéro 2 », a-t-il ajouté.

Selon IDC, la firme de Round Rock a capturé 35,1% du marché mondial des systèmes HCI, soit une croissance de 29,3% sur un an. Classé deuxième, Nutanix a en revanche vu sa part de marché passer de 16,6% à 13% sur la période.

« IDC mesure le trimestre civil ; il y a une différence d’un mois avec notre trimestre financier. Nos commandes de VxRail au troisième trimestre ont augmenté de 82% d’une année sur l’autre. C’est encore plus fort que ce que les chiffres d’IDC reflètent », a fait remarquer Michael Dell. Il a assuré que grâce à son niveau d’automatisation, VxRail « coûtait moins cher que le cloud. »

.