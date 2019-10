Après avoir levé 250 millions de dollars en février dernier auprès d’Andreessen Horowitz et d’autres investisseurs, Databricks vient de réaliser un nouveau tour de table de 400 millions de dollars cette fois. L’opération a été à nouveau menée par le Late Stage Venture Fund d’Andreessen Horowitz, rejoint par de nouveaux investisseurs notamment BlackRock, T. Rowe Price Associates et Tiger Global Management. Après cette nouvelle mise de fonds, le spécialiste de la Data Analytic est valorisé à 6,2 milliards de dollars.

L’argent récolté servira à développer l’expansion de la société en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Des ingénieurs dédiés aux technologies open source Delta Lake, MLflow et Koalas seront par ailleurs recrutés. Enfin, cent millions d’euros seront investis au cours des trois prochaines années dans le nouveau centre européen de développement d’Amsterdam.

« Les équipes de données de milliers d’organisations dans le monde utilisent maintenant notre plateforme d’analyse de données unifiées pour résoudre leurs problèmes les plus difficiles », explique dans un communiqué Ali Ghodsi, cofondateur et CEO de l’entreprise. « Nos paris sur le traitement massif des données, l’apprentissage automatique, l’open source et le passage au cloud sont tous payants sur le marché et entraînent une demande énorme et en croissance rapide de la part des clients dans le monde entier. En conséquence, Databricks figure parmi les sociétés de cloud computing à la croissance la plus rapide jamais enregistrée. »

« Les revenus nets de Databricks sont stupéfiants », affirme dans le document David George, associé principal chez Andreessen Horowitz. « Pourquoi ? Parce que les clients aiment le produit. Au-delà de cela, ils ont donné suite à leur technologie révolutionnaire Spark avec une incroyable série d’innovations open source telles que Delta Lake, MLflow et Koalas. »

L’entreprise californienne annonce par ailleurs la nomination, avec effet immédiat, de Dave Conte (photo) au poste de directeur financier. Ce dernier n’est autre que l’ex-directeur financier de Splunk où il a occupé le poste pendant huit ans. Sous sa direction l’éditeur, dont il a réussi l’entrée en bourse, a vu son chiffre d’affaires annuel grimper de 100 millions de dollars à plus de 2 milliards de dollars.

« Nous sommes honorés d’avoir Dave dans l’équipe de direction. Son expérience dans la gestion et le développement à l’échelle mondiale de fonctions financières et opérationnelles au sein de fournisseurs de logiciels d’entreprise à forte croissance est impressionnante », commente Ali Ghodsi. « Dave apporte une vaste gamme de connaissances et une expérience éprouvée pour soutenir notre croissance continue. »