L’entreprise de services numériques Sfeir annonce la signature d’un partenariat avec le spécialiste des lacs de données Databricks, dont il devient System Integrator Partner.

Databricks est à l’origine d’une plateforme ouverte baptisée Lakehouse qui « facilite le travail de toutes les personnes qui exploitent des données » comme le note Martin Régent, en charge des alliances chez Sfeir. Lakehouse regroupe au sein d’une architecture unique et simple à utiliser, l’ensemble des outils pour interconnecter les différentes sources de données (data engineering), en extraire des informations pertinentes (data science), développer des modèles prédictifs (machine learning) et visualiser les résultats (analytics).

« Une plateforme leader sur son marché, qui n’a pas d’équivalent aussi packagé chez les principaux fournisseurs de plateformes cloud », explique Martin Régent. Spécialiste du développement d’applications, Sfeir voit dans ce partenariat l’opportunité de renforcer son expertise en matière d’entreposage, de traitement et d’analyse de données mais aussi d’intelligence artificielle.

L’entreprise voit également dans l’offre Databricks un moyen de rendre le système d’information de ses clients plus interopérable et moins dépendant des grands fournisseurs de plateformes Cloud.

De son côté, Databricks était intéressé par la solide expertise Google Cloud Plateform de Sfeir. Ce partenariat lui permet de se positionner en complément naturel de la plateforme cloud de Google, sur la place de marché duquel il est référencé.

Pour Sfeir, le choix de Databricks est d’autant plus évident qu’un certain nombre de ses ingénieurs et de ses architectes sont déjà familiers des principaux composants open source de Lakehouse (à savoir : Apache Spark, Delta Lake, MLFlow…).

En tant que partenaire que partenaire de Databricks, Sfeir bénéficie de sa plateforme de formation en ligne, d’une relation de proximité avec l’éditeur, de remises, d’opportunités et d’un accès à sa plateforme de test.

La formalisation de ce partenariat avec Databricks intervient quelques mois après l’annonce d’un partenariat avec Confluent et deux ans après son rapprochement avec AWS (dont il est partenaire Select et bientôt Advanced). Sfeir est par ailleurs l’un des partenaires historiques de Google Cloud Platform et est très proche de Mongo DB et de Microsoft.

Databricks s’est illustré au cours de l’année 2021 par ses deux levées de fonds successives qui lui ont rapporté 2,6 milliards de dollars en cumulé et qui ont porté sa valorisation à près de 40 milliards de dollars.