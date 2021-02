La semaine dernière, s’appuyant sur une personne proche du dossier, plusieurs médias américains, dont le San Francisco Business Times, rapportaient que Databricks avait levé deux milliards de dollars auprès du fonds d’investissement new yorkais Franklin Templeton. On apprend finalement par la société que sa levée de fonds s’est limitée à un milliard de dollars. Outre Franklin Templeton, de nouveaux investisseuts tels que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, Fidelity Management & Research et Whale Rock, Amazon Web Services, CapitalIG et Salesforce Ventures ont participé à l’opération. Les investisseurs existants Microsoft, Andreessen Horowitz, Alkeon Capital Management, BlackRock, Coatue Management, T. Rowe Price Associates et Tiger Global Management ont également participé au tour de table. Cette opération porte la valorisation de l’éditeur de logiciels d’analyse Big Data à 28 milliards de dollars.

« Nous considérons cet investissement et notre croissance rapide continue comme une validation supplémentaire de notre vision d’une plateforme de données simple, ouverte et unifiée qui peut prendre en charge tous les cas d’utilisation basés sur les données, de la BI à l’IA », commente Ali Ghodsi, CEO et co-fondateur de la société dans un communiqué. « Ce financement accélérera l’innovation de Databricks et permettra à l’entreprise d’évoluer et de soutenir l’adoption rapide de Lakehouse, qui devient rapidement l’architecture de données de choix pour les organisations s’appuyant sur les données du monde entier. »

Fondée en 2013 par les développeurs du moteur de traitement des données Apache Spark au sein de l’université de Berkeley en Californie, Databricks est à l’origine du Databricks Unified Data Service et de la Databricks Lakehouse Platform, laquelle combine les attributs des systèmes d’entrepôt de données traditionnels et des lacs de données utilisés pour stocker d’énormes volumes de données non organisées. La société développe également des outils Big Data tels que le moteur de requêtes Delta Engine ainsi que SQL Analytics qui exécuterdes requêtes SQL sur des lacs de données.