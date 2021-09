Le spécialiste des outils d’analyse de données continue de faire tourner la tête des investisseurs. Après un tour de table en série G d’un milliard de dollars en février, la société a confirmé le 31 août avoir bouclé une nouvelle levée en série H de 1,6 milliard de dollars. Cette opération porte désormais sa valorisation à 38 milliards de dollars contre 28 milliards lors de la précédente.

Cette série H a été conduite par Counterpoint Global (Morgan Stanley) rejoint par de nouveaux investisseurs dont Baillie Gifford, ClearBridge Investments et UC Investments. De nombreux investisseurs existants dont Andreessen Horowitz, BlackRock ou l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada ont aussi remis la main à la poche.

Pionnier du concept de lac de données, qu’il présente comme une architecture ouverte et unifiée pour les données et l’IA, Databriks cherche à accélérer son adoption à l’échelle mondiale. Pour ce faire, il annonce notamment la nomination d’Andy Kofoid, un vétéran de Salesforce, au poste de président des opérations mondiales sur le terrain.

« Ce nouvel investissement reflète l’adoption rapide et l’incroyable demande des clients que nous constatons pour la plate-forme Databricks Lakehouse et souligne la confiance de l’industrie et des investisseurs dans notre vision que lakehouse est l’architecture de données du futur », déclare dans un communiqué le cofondateur et PDG Ali Ghodsi.

Fort de ces nouvelles ressources, Databricks dit aussi vouloir accélérer ses efforts de R&D, développer son écosystème de partenaires et construire un large catalogue de solutions industrielles.