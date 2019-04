La semaine dernière, DCS Easyware a organisé dans ses locaux une conférence de presse pour faire le point sur son activité et sa stratégie suite à la prise de participation majoritaire du groupe Synergie intervenue en décembre dernier. Désormais propriété à 66% de Synergie mais assurée de conserver son autonomie, l’entreprise de services informatiques lyonnaise a ainsi annoncé avoir réalisé 44 M€ de chiffre d’affaires en 2018 (dont 41,5 M€ en France), soit une croissance de 4,7% par rapport aux 42 M€ de 2017.

« L’année 2018 a été une année de consolidation à la suite de deux grandes années de développement, en 2017 et 2016 », explique l’entreprise dans un communiqué. De fait, les revenus de l’entreprise ont augmenté de 50% sur cette période. L’entreprise compte désormais sept implantations en France, une présence européenne au Benelux, en Espagne et en Italie, et plus de 650 collaborateurs.

Historiquement très orientée support utilisateur pour une clientèle de grands comptes, avec une part de support et de gestion des infrastructures, l’entreprise s’est tournée vers l’administration, l’ingénierie et la chefferie de projets au cours des dernières années. C’est ce qui alimente sa croissance actuelle.

Pour 2019 et 2020, DCS easyware souhaite accroître sa couverture géographique en menant une opération de croissance externe. Elle vise 50 M€ de chiffre d’affaires en 2019 et 70 M€ en 2020. Pour alimenter sa croissance interne, elle vient de créer une division qui a vocation àtravailler sur l’innovation et au développement de nouvelles offres de services (intelligence artificielle, devops…).

Parmi les autres objectifs qu’elle s’est fixée, l’entreprise souhaite accélérer la formation de ses équipes. Elle annonce ainsi la mise en œuvre prochaine d’un plan de transformation et de développement des compétences. Elle annonce également qu’elle souhaite industrialiser et poursuivre la modernisation de ses outils et infrastructures dans ses centres de services et de compétences.