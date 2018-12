Syntec Numérique faisait paraître en juillet dernier son classement 2018 des entreprises de services numériques. Réalisé en partenariat avec KPMG à partir du chiffre d’affaires France 2017 déclaré par les participants à l’enquête Grand Angle ESN, il a été présenté lors d’un rassemblement national de la profession et de son écosystème. Nous publions ci-dessous les 100 premières sociétés classées. Le classement complet est disponible ici.

En complément, nous publions le classement ESN 2018 de i-presse.net avec qui Syntec s’était associé pour son classement des ESN 2017. Ce classement 2018 est issu du hors série Livre d’Or 2018 des ESN et ICT de iLogiciels&Services qui est consultable et téléchargeable ici.

Classement 2018 ESN Syntec

Rang ESN CA 2017 France en M€ 1 Capgemini 2897,0 2 IBM 2195,0 3 Orange Business Services 2092,0 4 Atos 1725,0 5 Accenture 1623,1 6 Sopra Steria 1597,0 7 Econocom 1596,0 8 SCC 1301,4 9 CGI 1100,0 10 GFI Informatique 842,9 11 Docapost 503,0 12 Computacenter 495,0 13 Spie ICS 347,0 14 Webhelp 345,0 15 Axians 339,0 16 Open 303,0 17 Wavestone 301,7 18 Devoteam 273,8 19 Nextiraone 243,0 20 Aubay 187,9 21 Proservia 166,0 22 Onepoint 162,0 23 Keyrus 155,3 24 Business & Decision 143,8 25 Consort NT 142,4 26 Talan 141,0 27 Tibco 115,0 28 Groupe INTM 111,0 29 Softeam 109,0 30 CS Communication & Systèmes 104,2 31 Cheops Technology 97,3 32 T-Systems France 85,0 33 Fastor GIE 80,0 34 Smile 79,0 35 SAP Labs France 66,0 36 MC²I Groupe 65,7 37 Viveris SA 63,1 38 Partenor 61,5 39 DCI 55,5 40 Maltem Consulting 53,8 41 BK Consulting 49,6 42 Alteca 48,9 43 TRSB 46,0 44 DCS Easyware 39,5 45 Soat 39,2 46 Recommerce Solutions 37,3 47 Edokial 36,0 48 OCI Groupe 36,0 49 ASI 33,3 50 Groupe Actual Invest 32,8 51 SFEIR 30,6 52 Digora 28,8 53 HR Team 28,3 54 Constellation 27,7 55 Claranet 27,4 56 Synechron 26,6 57 Nexeo 25,4 58 Mediane Systeme 25,4 59 Clever Age 25,0 60 Pictime Groupe 24,0 61 D.FI Services 23,1 62 Tessi Technologies 22,5 63 Business at Work 22,5 64 Aneo 22,1 65 Quantic 22,0 66 Securinfor 21,7 67 Aerow 20,0 68 Des Systemes et des Hommes 18,2 69 Altimate 18,0 70 Groupe Antares 18,0 71 SEA TPI 16,7 72 ON-X Groupe 16,0 73 VO2 Group 16,0 74 C2S 15,8 75 Percall 15,8 76 Acial 15,0 77 Alter Way 15,0 78 Harmonie Technologie 15,0 79 Yoni 14,7 80 Advens 14,6 81 ACESI 14,0 82 Tech’Advantage 13,2 83 Cartegie 13,1 84 Elcimaï Informatique 12,8 85 PAG 12,4 86 SYD Groupe 12,3 87 SI-Logism 11,8 88 Webnet 11,7 89 Metanext 11,5 90 Openminded 11,2 91 Kaliop Group 11,2 92 Opusline 11,1 93 Vnext 11,0 94 Openip 10,7 95 Iorga Group 10,6 96 Groupe HLI 10,0 97 Fealinx SAS 9,6 98 ALB Systemes d’Information 9,5 99 Resopharma 9,2 100 Bemore France 9,2

Classement issu du Livre d’Or 2018 des ESN et ICT

Rang sociétés CA services 2017 en M€ CA services 2016 en M€ 1 Capgemini 2700,0 2567,0 2 Orange Business Services 2100,0 400,0 3 Atos Origin 1725,0 1709,0 4 IBM Global Services 1684,0 1658,0 5 Sopra Steria 1589,7 1528,0 6 Accenture 1493,0 1362,2 7 CGI France 1076,7 955,6 8 Altran Technologies 920,2 861,6 9 Groupe Alten 914,4 830,1 10 Econocom-Osiatis 789,5 627,6 11 GFI Informatique 713,6 693,1 12 Akka Technologies 551,7 509,1 13 Wavestone 509,1 295,0 14 Neurones 485,0 424,5 15 Axians (ex-APX) 339,0 NC 16 Worldline 320,4 528,5 17 SII 315,0 235,0 18 Open 303,0 281,9 19 OVH 300,0 250,0 20 Assystem 285,3 637,0 21 DXC Technology 277,0 1226,7 22 Devoteam 273,8 233,2 23 Tessi 252,8 240,0 24 Umanis 191,1 153,3 25 Aubay 187,9 180,4 26 Infotel 185,1 169,2 27 SCC 180,0 136,9 28 Apside 170,0 152,0 29 Its Group 163,9 173,8 30 Proservia 163,0 151,0 31 Astek 156,0 147,0 32 Keyrus 155,7 140,9 33 Talan SAS 150,3 133,3 34 Onepoint 150,0 136,0 35 SQLI 149,6 149,1 36 Business & Decision 143,8 137,6 37 Consort NT 142,3 125,0 38 Scalian 139,7 131,6 39 Viseo 121,9 122,8 40 CS Communication & Systemes 120,8 128,4 41 Computacenter 119,7 84,5 42 Synchrone Technologies 115,0 105,0 43 Modis 114,3 110,0 44 Tibco 113,5 104,4 45 InTM 111,0 93,0 46 Sodifrance 109,7 101,9 47 Softeam 109,0 102,0 48 Visiativ 102,7 83,9 49 Fastor 100,0 76,1 50 Acensi 85,5 57,3 51 T-Systems 85,0 91,0 52 Cheops Technology 83,9 53 Micropole 80,3 81,7 54 Smile 79,0 70,0 55 Neo-Soft 77,6 57,7 56 Oxya 75,9 75,8 57 Amaris 70,0 52,0 58 MC²I Groupe 65,8 59,0 59 Viveris 63,0 57,8 60 Antemeta 61,0 61 Hardis 58,1 56,2 62 DCI 57,0 55,6 63 HN Services 55,5 51,7 64 TRSB Groupe 50,0 50,0 65 Alteca 49,0 46,0 66 Klee Group 43,6 41,9 67 MCA Ingénierie 41,0 68 Soft Computing 41,0 34,0 69 Itlink 39,7 42,0 70 DCS Easyware 39,5 31,0 71 Soat 38,0 36,5 72 Infodis 38,0 73 Ozitem 37,0 35,0 74 Sword 36,1 31,5 75 HR Team 35,0 76 Degetel groupe 33,4 29,3 77 ASI Informatique 33,3 32,0 78 Zenika 30,0 22,7 79 Digora 28,2 17,0 80 Oceane Consulting 28,2 24,0 81 Claranet 27,4 21,1 82 Sully Group 26,9 22,7 83 Synechron 26,3 19,0 84 TVH Consulting 24,7 17,5 85 Soft Company 23,5 23,7 86 Geci 22,2 20,1 87 I-Tracing 20,5 16,0 88 IT & M 20,3 18,6 89 Nexeo 18,9 20,7 90 Acial 18,5 12,2 91 Amexio 18,0 17,2 92 Prodware 15,6 15,5 93 Nova Technology 13,8 94 Alteis 13,4 11,0 95 Webnet 12,6 11,7 96 NetXP 11,5 10,6 97 Kaliop Group 11,2 11,0

Liste des sociétés citées dans ces classements :

