Xefi Ingénierie, la branche grand compte de la société de services d’hébergement et d’infogérance, vient d’obtenir la certification ISO 27001, la norme la plus aboutie en matière de sécurité de l’information. Elle consiste à mettre en place un système de management de la sécurité des informations (SMSI), englobant les personnes, les processus et les systèmes de technologie de l’Information.

Cette certification intervient six mois après la certification Tiers III de son datacenter de Civrieux. Xefi espère que cette certification l’aidera à booster son développement et à conquérir de nouveaux marchés. « Cette norme est la suite logique des process déjà établis pour l’infogérance […], explique la société dans un communiqué. Elle confirme […] une gestion de processus maitrisée de A à Z, de la réalisation des opérations jusqu’à la gestion de leur sécurité, et [apporte aux clients] une garantie de confidentialité des données traitées ainsi qu’un véritable conseil en matière de sécurité ».

Pour Philippe Vivien-Raguet, responsable sécurité des systèmes d’information de Xefi Ingenierie, « cette norme est un véritable sésame. Elle évite de remplir d’innombrables dossiers pour montrer patte blanche, et elle est un gage de confiance chez nos clients et nos prospects. »

Xefi emploie 650 collaborateurs répartis dans 74 agences en France et réalise 106 M€ de chiffre d’affaires annuel.