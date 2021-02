Le groupe Quodagis IT annonce que ses entités Quodagis Managed Services et Quodagis Consulting viennent de décrocher la prestigieuse certification ISO 27001. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de l’évolution de la gouvernance de l’ESN qui investit chaque année des ressources importantes pour améliorer la qualité de ses offres et de ses processus de gestion.

Cette certification atteste de la mise en place d’un système de management de la sécurité de l’information robuste et construit sur la base de la norme ISO 27001.

Elle définit les exigences pour la mise en place d’un système de management de la sécurité de l’information qui recense les mesures de sécurité, dans un périmètre défini, afin de garantir la protection des actifs de l’organisme. L’objectif est de protéger les fonctions et informations de toute perte, vol ou altération, et les systèmes informatiques de toute intrusion et sinistre IT.

Bérengère Mazic chez Quodagis Managed Services « Il était naturel pour nous de nous orienter vers une certification ISO 27001 afin de faire reconnaitre un des objectif essentiel au sein de notre groupe : la sécurité de l’information. C’est en effet un enjeu majeur pour les entreprises de s’inscrire dans une démarche permettant de garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations. Cette certification permet d’acter notre maturité dans le domaine mais également de renforcer notre analyse de risque et d’assoir notre dynamique d’amélioration »

Lionel Carra de Quodagis Consulting «L’obtention de la certification ISO 27001 a été l’occasion pour nous de faire un point d’étape sur notre organisation au niveau des systèmes de management de la sécurité de l’information. Etant un acteur dans le domaine IT/Telecom, il n’a pas été très difficile pour nous de nous y conformer. Il faut cependant mesurer de façon régulière les métriques mises en places pour constater que notre organisation s’améliore chaque année dans les process commerciaux ou de delivery, pour la plus grande satisfaction de nos clients grand comptes qui nous font confiance »

Jean-Philippe du Mesnil de Quodagis « Notre certification ISO 27001 poursuit plusieurs buts : démontrer nos bonnes pratiques de sécurité de l’information à nos clients pour lesquels cela constitue une exigence, gagner plus de confiance après de nos autres clients, éviter des pertes financières dues aux risques relatifs de piratages, fuites et/ou vols de données. Les avantages, bien supérieurs aux contraintes, nous ont permis aussi de nous améliorer dans notre organisation au quotidien. »

En obtenant cette distinction, Quodagis positionne donc les aspects liés à la sécurité de l’information au centre de sa gouvernance. Ce point est une étape clé pour construire des relations de confiance avec leurs clients et partenaires. Cette reconnaissance s’inscrit plus globalement dans le cadre de la stratégie de croissance de la société qui a toujours positionné la qualité et le respect des engagements pris envers ses clients au centre de son modèle de développement.