Après avoir quitté Capgemini fin juillet, William Rozé sera nommé CEO du Groupe Scalian le 15 septembre 2025. Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans l’ingénierie, l’aéronautique, le spatial, la défense et l’automobile, il succède à Yvan Chabanne avec l’ambition de franchir le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires, d’accélérer l’innovation et de poursuivre le développement international du groupe.

Avant de rejoindre Scalian, William Rozé a dirigé Capgemini Engineering pendant cinq ans et a orchestré l’intégration d’Altran dans Capgemini. Il avait précédemment gravi les échelons chez Altran, devenant Directeur Général France en 2014 puis Directeur Général Adjoint du Groupe en charge de l’Europe à partir de 2018.

Sous la direction d’Yvan Chabanne, le groupe a connu une forte croissance, réalisant un chiffre d’affaires de 530 millions d’euros avec plus de 5500 collaborateurs dans 12 pays. Avec l’arrivée de William Rozé, l’entreprise passée en 2023 dans le giron du groupe Wendel, vise à renforcer la dynamique d’innovation tout en poursuivant une expansion internationale ambitieuse.