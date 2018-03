Altran annonce le recrutement de plus de 3.000 consultants en 2018, afin de répondre aux besoins croissants de ses clients dans de nombreux secteurs d’activité comme l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, les sciences de la vie ou bien encore les télécoms.

Le cabinet de conseil en technologie recherche des talents et des compétences, notamment en Data Science, design (UX/UI), Business Intelligence, cybersécurité, IoT, développement web / logiciel / application, infrastructures / cloud / réseaux, génie électrique, génie industriel, génie mécanique, modélisation systèmes, gestion de projet.

Du 8 mars au 19 avril, la société va organiser des rendez-vous dans 19 villes de France et inviter les candidats à échanger avec ses ingénieurs et découvrir, grâce à différentes démonstrations, les projets et les innovations développés par Altran pour ses clients. Ces rendez-vous seront aussi l’occasion de découvrir les programmes de développement de carrière que propose le cabinet à ses collaborateurs.

« Cette campagne est au cœur de notre stratégie, c’est à-dire rechercher les talents et les compétences de demain pour accompagner nos clients face à leurs enjeux de transformation de leurs processus d’innovation et de digitalisation de leurs systèmes de production. Altran se fait fort de développer cette culture industrielle et de haut niveau d’innovation, tout en offrant à ses futurs experts, les conditions de leur développement professionnel », commente dans un communiqué le CEO d’Altran, William Rozé.