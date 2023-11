Produits et solutions

WatchGuard Technologies lance un service de détection et de réponse (MDR) géré 24 heures sur 24, « hautement personnalisable et évolutif ».

« En tant qu’entreprise 100% axée sur les canaux de distribution, nous voulions fournir une solution MDR qui permettrait à nos partenaires MSP de développer leurs activités sans avoir à construire leur propre SOC ou ajouter aux défis qu’ils rencontrent déjà », déclare Andrew Young, Chief Product Officer chez WatchGuard, dans un communiqué. « L’offre inclut une surveillance continue de l’activité des terminaux, une détection proactive des menaces et l’investigation des incidents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle envoie des notifications d’incidents et comporte des options d’atténuation et des directives de remédiation ».

Les fournisseurs de services gérés (MSP) peuvent ainsi proposer des services gérés de cybersécurité sans recruter une équipe d’expert·e·s en interne ou investir dans une infrastructure de centre d’opérations de sécurité pourvue de technologie IA.