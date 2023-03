Watchguard annonce à son tour la disponibilité d’une offre de type eXtended Detection and Response (XDR). Une offre qui apporte la réactivité attendue par les clients à un prix abordable, selon Watchguard. En l’occurrence, les clients déjà équipés de la suite complète de son pare-feu et de son EPDR (Endpoint Protection Detection & Response ou protection, détection et réponse des terminaux) peuvent en bénéficier sans surcoût.

Baptisée ThreatSync, cette solution fait la corrélation entre ses pares-feux et les agents de points de terminaison (EPP, EDR…) via une console unique centralisée. Une console sur laquelle s’agrègeront bientôt ses autres briques de sécurité (MFA, Wifi…).

Bénéfice attendu : une meilleure détection et une plus grande réactivité. Avec ThreatSync, son partenaire Ava6 est ainsi parvenu à réduire son temps de réaction à une quinzaine de minutes.

Car cette offre a vocation à être fournie sous forme de service infogéré par les partenaires Watchchguard, les clients à qui l’éditeur s’adresse n’ayant pas les ressources cyber en interne pour utiliser eux-mêmes son XDR.

Aujourd’hui, seuls 10% des quelque 430 partenaires Watchguard sont en mode fournisseur de service infogéré (MSP). Une proportion que l’éditeur aimerait faire monter à 30%, selon Pascal le Digol, son directeur général France (photo). Ce sera l’un de ses objectifs prioritaires cette année.

À noter que Watchguard proposera avant l’été son propre service de MDR (Managed Detection and Response) qui pourra suppléer les partenaires ne disposant pas des ressources pour effectuer eux-mêmes la détection mais qui veulent prendre en charge la réponse.

Watchguard continue de bénéficier d’une bonne dynamique de croissance en France. Malgré le retard de ThreatSync – il devait sortir initialement 2022 –, l’éditeur a ainsi enregistré une progression de 20% sur l’année écoulée, tirée notamment par l’EDR mais également le Wifi sécurisé. Il espère poursuivre sur cette dynamique cette année, en poussant sa technologie XDR mais aussi en continuant de recruter de nouveaux partenaires et en incitant les partenaires historiques à monter en compétences sur ses autres solutions de sécurité et pas seulement les pares-feux.