Dans le cadre de son plan Ambition1, Wallix ambitionne de couvrir 80% du marché mondial du PAM (Privileged Access Management) d’ici l’année prochaine. Pour ce faire, il a entamé une campagne de recrutement de revendeurs à dimension internationale « avec une dynamique locale » sur des zones clés de développement en Europe, au Moyen Orient et en Afrique. Cette campagne porte ses premiers fruits. En Allemagne, un marché cible où le PAM est en plein essor, Wallix a signé un accord de partenariat avec le VAD spécialisé dans les solutions de sécurité Infinigate, également présent dans une dizaine de pays européens. L’accord, qui prend effet immédiatement, concerne l’ensemble de la gamme des produits de l’éditeur français. Ce partenariat s’inscrit dans la montée en puissance de ce dernier dans la zone DACH où il compte une équipe de 15 personnes basée à Munich.

Au Royaume-Uni, où le PAM connaît un taux de croissance annuel de 20%, la société dirigée par Jean-Noël de Galzain s’est associée au distributeur spécialisé e92plus pour revendre ses solutions sur un marché qui, selon Gartner, devrait représenter 3,8 milliards de dollars en 2021.

Le groupe a par ailleurs signé avec le distributeur Credence Security qui lui permet à de positionner l’ensemble de son offre sur les marchés en forte croissance du Moyen Orient et de l’Afrique.

Enfin, Wallix va s’appuyer sur le distributeur tchèque Comguard pour renforcer sa présence en Europe de l’Est, un marché où la dynamique commerciale est également soutenue.

« Le marché du PAM connaît une phase de croissance accélérée plus de deux fois supérieure à celle du marché de la cybersécurité », commente dans un communiqué Xavier Lefaucheux, vice-président Global Channel de Wallix. « C’est une opportunité exceptionnelle de développement pour les revendeurs et intégrateurs pour qui notre offre logicielle autour du Bastion présente des différenciateurs forts ainsi qu’une méthodologie d’accompagnement qu’ils apprécient. Notre centre de formation Wallix Academy ainsi que notre nouveau portail partenaires vont également permettre d’accompagner la montée en compétences des utilisateurs et de nos partenaires dans toutes les régions du monde. »