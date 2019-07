Wallix poursuit ses emplettes. Deux semaines après avoir annoncé l’acquisition pour un million d’euros de Trustelem, un éditeur spécialisé dans l’identity as a Service, l’éditeur de cybersécurité parisien vient en effet de racheter pour un prix légèrement supérieur (1,3 million d’euros auxquels s’ajouteront éventuellement des compléments de prix en fonction de la performance de la société et de la présence de ses fondateurs dans la structure) Simarks, un expert espagnol du Privilege Elevation and Delegation Management (PEDM). Les solutions de PEDM permettent de mettre en œuvre des règles de sécurité qui limitent la portée d’actions des utilisateurs et des administrateurs, protégeant ainsi l’ensemble des postes de travail et des environnements des utilisateurs contre les erreurs et les malveillances (ransomwares, malwares…) tout en leur offrant une grande flexibilité et une véritable autonomie d’usage sous le contrôle de la DSI.

Cette opération permet à Wallix de consolider sa position sur le marché du PAM (Privileged Access Management) en se dotant d’une offre qui selon Gartner répond à l’une des plus grandes priorités des décideurs qui investissent dans ce domaine.

Basé à Madrid, Simarks a démarré la commercialisation de ses logiciels en 2018 en s’appuyant sur une équipe de 5 collaborateurs. A l’origine de la startup, son CTO Jorge Martos a derrière lui une expérience de plus de 20 ans dans les architectures système du monde bancaire, un des marchés historiques de Wallix.

L’acquisition de Simarks, s’inscrit également dans l’offensive internationale de Wallix qui annonce l’ouverture prochaine d’une entité en Espagne et l’établissement de relais commerciaux en Amérique latine.

« L’acquisition de Simarks est une belle opportunité de compléter l’offre de Wallix sur son segment de marché de référence qu’est le PAM avec une solution qui permet d’étendre les fonctionnalités de sécurité du PAM sur l’ensemble des utilisateurs de l’entreprise et de supprimer les risques inhérents à l’usage du poste de travail comme véhicule de cyberattaque d’ampleur telles que les récentes attaques Wanacry, Petya, NotPetya », explique dans un communiqué le président du groupe, Jean-Noël de Galzain. « Outre le fait d’étendre nos marchés couverts à l’Espagne et à l’Amérique du Sud, nous hissons l’offre de Wallix à l’état de l’art du PAM avec une offre compétitive sur le plan mondial. »