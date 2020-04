L’épidémie de coronavirus n’arrête pas Wallix qui annonce le lancement de ses opérations en Espagne, via sa filiale Wallix Iberica, dans le cadre de son plan d’expansion internationale. La nouvelle filiale s’appuie sur l’acquisition en juillet dernier de Simarks, un expert espagnol du Privilege Elevation and Delegation Management (PEDM).

Le groupe de Jean-Noël de Galzain revendique plus de 1.000 clients dans 88 pays, couvrant la quasi-totalité de l’Europe, la plupart de l’Afrique et de l’Asie, l’Amérique du Nord et désormais outre l’Espagne et le Portugal, l’Amérique latine. Jean-Noël de Galzain explique que Wallix Iberica permettra à la société de faire un pas supplémentaire vers son objectif de couvrir environ 80% du marché mondial de la cybersécurité en 2021.

« L’Espagne est un marché important pour le Groupe Wallix dont l’ambition est d’être un champion européen de la cybersécurité sur le marché mondial. La cybersécurité est l’une des principales préoccupations des entreprises espagnoles qui ont vu le nombre de cyberattaques se multiplier d’année en année, avec un fort impact sur la réputation et même sur la viabilité des entreprises touchées », affirme le président du Directoire de Wallix. « Nos solutions de cybersécurité aident les entreprises à atteindre le bon niveau de protection contre les risques informatique liés à l’accès des utilisateurs au réseau de l’entreprise -IT-, aux postes des utilisateurs, aux applications dans le cloud ou aux réseaux industriels -OT-. Nos technologies sont là pour anticiper les risques de fuite de données ou d’arrêt d’activité, pour contrôler les accès informatiques des prestataires ou des tiers mainteneurs, afin que nos clients se sentent protégés et qu’ils puissent se concentrer sur leurs activités métiers en confiance. »