Le spécialiste français de la sécurisation des accès et des identités numériques (PAM) rachète Kleverware. Cette acquisition va lui permettre d’étoffer son offre logicielle en matière de gouvernance des identités et des accès (IAG).

« Kleverware était le dernier acteur français autonome de l’IAG », commente Jean-Noël de Galzain, le président et fondateur de Wallix (cf. photo). « Brainwave a été racheté par Radiant et Usercube par Netwrix ».

Wallix et Kleverware avaient déjà conclu un partenariat en mars dernier pour sécuriser des infrastructures cloud. « Il y a chez Kleverware un logiciel qui permettra d’identifier, de cartographier et de suivre les accès qui se font dans le cloud : un CIEM. Cette solution est l’avenir de la sécurisation du cloud », poursuit Jean-Noël de Galzain. « Cette acquisition nous permet aussi de reprendre le chemin de la croissance externe ». En effet, selon son plan stratégique Unicorn 25, l’éditeur de Bastion compte tirer 40% de sa croissance via des acquisitions.

Jean-Noël de Galzain ajoute que « Kleverware nous permet d’avoir accès à de nouveaux clients dans les domaines de la banque-assurance ». Il assure que « l’équipe dirigeante de Kleverware (Bertrand Augé, co-fondateur et directeur général, ainsi qu’Arnaud Fléchard, co-fondateur et CTO) et l’ensemble de l’effectif vont rester au sein du groupe Wallix ». De plus, « nous allons investir dans Kleverware ».

La transaction – estimée à plus de 2,5 millions d’euros selon LMI – associe augmentation de capital, rachat d’actions et versement de complément en numéraire. « On ne communique pas la contribution de cette société à terme au chiffre d’affaires de Wallix mais je peux vous dire qu’elle contribuera sur cette année à hauteur d’1 M€ de chiffre d’affaires », précise Jean-Noël de Galzain auprès de notre confrère.