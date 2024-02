Le spécialiste de la sécurisation des accès et des identités a retrouvé une dynamique plus porteuse en 2023. Le chiffre d’affaires de l’éditeur français s’élève à 30,2 M€, en croissance de 19,9% sur un an, à comparer à une hausse de 8,7% sur le précédent exercice. 656 nouveaux contrats ont été gagnés sur l’année portant le total à 2.900 contrats.

« 2023 a été pour WALLIX une année capitale au cours de laquelle nous avons complété notre organisation marketing et commerciale et finalisé la mise en place des piliers de notre croissance future, clôturant ainsi la phase d’investissements de notre plan Unicorn 25 », commente dans un communiqué le PDG Jean-Noël de Galzain (photo).

Autre motif de satisfaction, le revenu récurrent mensuel (MRR) a grimpé à 1,6 M€ fin décembre, en hausse de 30,1% sur l’année. Sur une base annuelle (ARR), les revenus récurrents atteignent 19,7 M€, soit 65,2% du chiffre d’affaires consolidé et une progression de 6,3 points en 1 an. Un bon point dans l’évolution du business model vers un modèle de souscription.

Au niveau géographique, le MRR au 31 décembre était en hausse de 30,1% en France (989 K€) et de 40,6% dans le reste de la zone EMEA (617 K€). En revanche Wallix ne décolle pas sur le marché d’Amérique du Nord qui représente pourtant 50% du marché mondial du PAM (Privileged Access Management). Les revenus récurrents hors EMEA sont en effet en baisse de 1% à 36 K€.

La présente publication ne porte que sur les revenus de l’éditeur. Rappelons qu’au premier semestre, en raison des investissements et de dépenses non récurrentes liées à la mise en place de la nouvelle organisation, sa perte nette s’était creusée à 5,4 M€, en hausse de 49% sur un an. Concernant ses perspectives l’éditeur se dit toutefois confiant dans sa « capacité à maintenir des taux de croissance élevés de nos revenus récurrents et à atteindre l’équilibre d’exploitation en 2024. »

Wallix mise sur Wallix One, sa plateforme SaaS qui regroupe toutes ses solutions et lancée en décembre dernier, pour booster ses revenus récurrents. La mise en application de la directive NIS 2 en octobre 2024 devrait également être un vecteur d’accélération pour ses solutions de gestion des comptes à privilège (PAM), IT et OT. Ce dernier segment, récemment investi par Wallix avec sa marque OT.Security, représente déjà 14% des prises de commandes.

« Nous abordons 2024 avec une organisation optimisée à tous les niveaux pour continuer à accroître nos parts de marché dans le PAM, l’IAM et l’OT.security. Nous sommes structurés pour mieux accompagner nos réseaux de revendeurs et d’intégrateurs dans le déploiement des solutions chez les clients de toutes tailles et pour mieux couvrir les besoins additionnels de nos clients existant », conclut Jean-Noël de Galzain.