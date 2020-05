A l’occasion de son événement virtuel Connect 2020, le directeur général de VMware Carbon Black et senior vice-président de VMware, Patrick Morley, a annoncé à SDXcentral des intégrations plus profondes entre la plateforme de sécurité Carbon Black Cloud et les produits de gestion des terminaux de VMware.

L’unité de sécurité, désormais dotée d’un milliard de dollars, a pour objectif de devenir une activité de plusieurs milliards de dollars. Le dirigeant a présenté à nos confrères une feuille de route pour l’année prochaine qui devrait permettre à terme à VMware de réaliser cet objectif.

La priorité n °1, a-t-il déclaré, est de poursuivre la consolidation des capacités de protection des terminaux avec la charge de travail cloud sur la plateforme, créant ainsi une approche unifiée et native du cloud pour la sécurité. Patrick Morley souhaite atteindre un point « où les organisations pourront dire : « vous avez les bonnes fonctionnalités pour que je puisse supprimer tout un tas de ces autres produits »».

La priorité n °2 consiste à intégrer la sécurité intrinsèquement dans la pile VMware. La feuille de route prévoit ainsi l’intégration de contrôles de télémétrie et de sécurité dans Workspace One, Horizon, vSphere, NSX et le portefeuille Tanzu Kuberenetes. Tous ces produits s’intégreront à la plateforme VMware Carbon Black d’ici la fin de cette année a assuré Patrick Morley. Les solutions VeloCloud SD-WAN et de gestion de la sécurité du cloud suivront l’année prochaine.

La priorité n°3 est d’établir une « présence majeure » de VMware sur le marché de la sécurité en adoptant une stratégie en trois volets, que sont dans l’ordre le développement de technologies en interne, le partenariat avec d’autres fournisseurs de sécurité, et des acquisitions. Étant donné que VMware a annoncé voici quelques jours une collaboration avec les principaux fournisseurs SIEM et SOAR que sont Splunk, IBM Security, Google Cloud’s Chronicle, Exabeam et Sumo Logic, il est probable qu’aucun acteur de ces secteurs ne sera ciblé.

Sans nommer d’entreprises ou de secteurs spécifiques, Patrick Morley a indiqué que VMware sera « très actif » en matière de croissance externe.