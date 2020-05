VMware a fait deux annonces clés à l’occasion de la version virtuelle de Connect 2020 , sa conférence annuelle dédiée aux utilisateurs et aux partenaires du secteur de la cybersécurité.

La première est celle de l’acquisition prévue d’Octarine dont la plateforme de sécurité innovante pour les applications Kubernetes permet d’assurer la sécurité intrinsèque des environnements cloud natifs, du développement jusqu’à l’exécution. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

L’intégration d’Octarine à l’environnement Carbon Black Cloud devrait assurer une visibilité totale sur les environnements cloud natifs et permettre aux utilisateurs d’identifier et de réduire les risques soulevés par les vulnérabilités et de contrer les attaques avec une efficacité accrue. En dépassant le cap de l’analyse statique et en maintenant la conformité, les clients pourront par ailleurs créer et appliquer des règles basées sur des contenus afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des informations sensibles et soumises aux réglementations en vigueur. En s’intégrant au cœur du cycle du développement Octarine devrait aussi permettre d’analyser et contrôler les risques pesant sur les applications en amont de leur déploiement en production.

Cette intégration devrait par ailleurs réduire l’utilisation de capteurs supplémentaires dans la pile. Enfin, les fonctionnalités d’Octarine intégreront et exploiteront la plateforme VMware Tanzu.

« L’acquisition d’Octarine va permettre à VMware d’étendre sa stratégie de sécurité intrinsèque aux conteneurs et à la plateforme Kubernetes en incorporant sa technologie à l’offre Carbon Black Cloud », explique dans un communiqué Patrick Morley, directeur général et senior vice-président de la Business Unit Sécurité de VMware. « Cette acquisition, combinée aux intégrations natives à Tanzu, vSphere, NSX et VMware Cloud Foundation, créera une solution de sécurité intrinsèque des charges de travail que nous considérons unique et pertinente. De plus, avec l’intégration de nos capacités AppDefense dans la plateforme, nous disposons des meilleurs atouts pour transformer et améliorer la façon dont les charges de travail sont sécurisées. »

L’autre annonce a trait au lancement de la Next-Gen SOC Alliance. Cette alliance prévoit d’intégrer les solutions de Splunk, IBM Security, Exabeam et Sumo Logic à l’offre VMware Carbon Black Cloud pour déployer des capacités XDR (eXternal Data Representation)

clés et des informations contextuelles dans les technologies de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) qu’utilisent les centres SOC. « L’alliance Next-Gen SOC mettra un ensemble critique de fonctionnalités et d’informations contextuelles XDR à la disposition des centres d’opérations de sécurité selon une approche entièrement intrinsèque capable de tirer pleinement tirer parti de l’infrastructure VMware », commente dans le communiqué Tom Barsi, vice-président de VMware Carbon Black responsable des alliances. « En partenariat avec les principaux fournisseurs des systèmes SIEM/SOAR du marché, nous élaborons une solide stratégie pour les centres SOC modernes et déployons des capacités de visibilité et de correction hors pair au niveau des terminaux, des réseaux, des charges de travail et des conteneurs. »