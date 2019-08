La rumeur s’est vérifiée : VMware va faire l’acquisition de Pivotal Software. C’est que qu’a fait savoir jeudi le CEO de VMware, Pat Gelsinger. Celui-ci a par ailleurs annoncé le rachat du spécialiste de la protection des points d’accès Carbon Black. Les deux opérations représentent un total de près de 5 milliards de dollars. « Nous sommes ravis d’annoncer notre intention d’acquérir Pivotal et Carbon Black », affirme Pat Gelsinger dans un communiqué. « Ces acquisitions répondent à deux priorités technologiques critiques de toutes les entreprises actuelles : créer des applications modernes de niveau entreprise et protéger les charges de travail et les clients de l’entreprise. Grâce à ces actions, nous accélérons de manière significative nos offres d’abonnement et SaaS et étendons notre capacité à permettre la transformation numérique de nos clients. »

VMware va racheter Pivotal au prix pondéré de 11,71 dollars par action, soit 15 dollars en espèces pour les actionnaires de classe A, auquel s’ajoute un échange des actions de classe B de VMware contre des actions de classe B de Pivotal détenues par Dell Technologies à un taux d’échange de 0,0550 action de classe B de VMware pour chaque action de catégorie B de Pivotal. Au total, l’opération valorise Pivotal à environ 2,7 milliards de dollars. « Kubernetes est en train de devenir le standard de facto pour les applications modernes multicloud », affirme Pat Gelsinger, qui annonce « une combinaison de la plateforme de développement, les outils et les services de Pivotal avec les capacités d’infrastructure de VMware pour fournir un portefeuille complet de Kubernetes ».

Pour Carbon Black, VMware déboursera 2,1 milliards de dollars en espèces. Basé à Waltham dans le Massachusetts, cet éditeur créé en 2002 emploie un millier de personnes et revendique plus de 5.600 clients dans le monde. Il compte VMware parmi ses partenaires, mais aussi IBM. Sa plateforme basée sur le cloud, s’appuie sur le big data et l’analyse comportementale pour fournir une protection complète des terminaux.

VMware va combiner les solutions Carbon Black avec ses propres offres de sécurité, notamment AppDefense, Workspace ONE, NSX et SecureState afin de fournir une plateforme cloud de sécurité unique.