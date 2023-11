En l’espace d’un mois, Visiativ a annoncé un nouveau plan stratégique sur cinq ans, l’acquisition de l’intégrateur Cegid 1Life et une progression de 10% de son chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année.

Baptisé Shift5, son plan stratégique pour la période 2024-2028 vise à doubler le chiffre d’affaires de l’entreprise en le portant à 500 M€ à horizon 2028 contre 258,8 M€ en 2022. L’intégrateur-éditeur a également l’ambition de porter la part de l’international à 50% de ses revenus (contre 36% en 2022) et de quadrupler son revenu annuel récurrent, à 100 M€.

Pour cela, Visiativ entend continuer de diversifier son catalogue de solutions tierces et de les agréger entre elles via sur sa plateforme d’interconnexion maison, Agora. Son positionnement reste inchangé : l’entreprise a vocation à accompagner ses clients sur l’ensemble de leurs enjeux de transformation numérique et son ambition affichée est d’être leur partenaire de référence. Elle a développé pour cela Visiativ Transformer, un outil de pilotage de la transformation des entreprises, qui remporte un franc succès tant auprès des clients qu’en interne, avec plus de 400 diagnostics menés depuis sa sortie en 2022.

Visiativ entend également capitaliser sur son énorme communauté de 23.000 clients pour créer un observatoire des expériences de transformation et d’innovation et renforcer son rôle de conseil et sa capacité de recommandation.

C’est dans ce contexte que l’entreprise a annoncé l’acquisition de 1Life, un intégrateur Cegid français de 80 salariés (répartis sur sept implantations), spécialiste de la gestion de production pour les entreprises industrielles, et réalisant 10 M€ de chiffre d’affaires annuel sur un portefeuille de 1.000 clients (dont 80% sont aussi clients Visiativ). Historiquement positionné sur l’intégration de solutions CAO et PLM pour les PME et ETI industrielles, Visitativ ajoute ainsi la corde ERP à son arc et renforce son pôle manufacturing.

Enfin, Visiativ a annoncé que son chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de son exercice fiscal s’était établi à 173,1 M€, en croissance de 10% (+3% en organique). L’activité logiciel a progressé de 7% mais a reculé de 1% en organique (à 100,7 M€) sous l’effet de la transformation de son modèle de vente, qui passe des licences aux abonnements. Les ventes d’abonnements SaaS ont ainsi progressé de 64% (54% en organique) à 23,3 M€. En phase avec le plan stratégique Shift5, le revenu annuel récurrent s’établit à 35,2 M€ à fin septembre 2023, en croissance de +59% sur un an (+58% en organique).

C’est l’activité conseil qui a tiré la croissance avec une progression de 14% (+9% en organique) à 72,4 M€.

L’international a également évolué dans le bon sens, avec 65,0 M€ de chiffre d’affaires réalisé hors de France (+15% dont +5% en organique), soit 38% de l’activité (contre 36% un an plus tôt).

Photo : Laurent Fiard, Pdg de Visiativ