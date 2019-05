Premier – et désormais quasiment seul – intégrateur Cegid, le pure-player 1Life annonce la création de myPMI, une plateforme communautaire pour les utilisateurs de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI. myPMI s’articule autour d’un forum d’échanges et d’un espace blog animé par 1Life. Sur le forum, les membres pourront exposer leurs problématiques techniques et s’aviser des solutions fournies par la communauté. Sur le blog, ils trouveront des tutoriels (texte et vidéo) réalisés par 1Life.

Ouverte officiellement mi-avril, la plateforme compte déjà plusieurs tutoriels texte et deux tutoriels vidéo. 1Life espère prévoit d’ajouter quatre nouveaux tutoriels par mois dont un vidéo. Cette plateforme d’échange vise l’ensemble des quelque 20.000 utilisateurs de Yourcegid Manufacturing PMI que revendique Cegid en France, y compris ceux dont l’entreprise n’est pas cliente 1Life. La plateforme compte à ce jour 241 membres inscrits, selon Laure Descours, responsable marketing de la société et instigatrice de myPMI.

L’intégrateur espère à travers cette initiative fidéliser ses clients existants à l’ERP de Cegid en les aidant à mieux l’utiliser le logiciel au quotidien, mettre en valeur son expertise technique, ses événements utilisateurs (Meet Up) et ses modules logiciels complémentaires.

Avec les rachats de Prod-IG en 2017 et les fonds de commerce d’Avea Services et Newmadis en décembre dernier, qui étaient ses trois concurrents les plus immédiats, 1Life règne désormais en maître sur le marché de l’intégration Yourcegid Manufacturing PMI avec un volume d’affaires de l’ordre de 8 M€ (prévisionnel 2019) et un effectif de 75 collaborateurs.

Créé en 2013 par deux anciens de Cegid, Denis Affre et Frédéric Poissant, 1Life a connu une ascension fulgurante. Quand en 2017, la société rachète Prod-IG, elle réalise déjà 3 M€ de chiffre d’affaires. L’opération lui rapporte 2,1 M€ de revenus supplémentaires, 25 collaborateurs, essentiellement à Paris, et une agence à Lille. Avea Services et Newmadis lui fournissent 1 M€ de revenu incrémental, une centaine de clients supplémentaires et trois collaborateurs – soit l’effectif de la plus petite des deux entités, Newmadis, les collaborateurs d’Avea Services restant attachés au groupe Fealinx, dont dépendait la société.

Basé à Lyon mais présent via des agences à Lille, Nantes, Montpellier et Paris, 1Life vise un chiffre d’affaires de 10 M€ en 2020.