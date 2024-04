Veeam acquiert Coveware, un expert des solutions de réponse aux cyber-extorsions. Le prix de la transaction n’a pas été révélé.

Les services proposés par l’américain Coveware consistent à évaluer l’impact d’une attaque, identifier le rançongiciel impliqué (souche, groupe de ransomware, point d’entrée) et aider les entreprises touchées à récupérer leurs données chiffrées par différents moyens.

Coveware est loin de s’opposer au paiement des rançons, notamment en cryptomonnaie : un point de vue plutôt controversé à l’heure actuelle.

Anand Esware, le PDG de Veeam, affirme dans un communiqué que « la question n’est plus de savoir quand votre entreprise va être attaquée, mais à quelle fréquence ». Et de se féliciter, qu’avec cette acquisition et grâce au travail de triage effectué par Coveware, « Veeam offre désormais une veille proactive des menaces qui permet d’identifier toute faille de sécurité. »

« L’association des capacités de sauvegarde de Veeam et de la technologie de Coveware, qui neutralise le chiffrement, devrait permettre d’accélérer le temps de détection et de récupération, minimisant ainsi l’impact d’une attaque », estime Phil Goodwin chez IDC.

Coveware a été fondée en 2018 dans l’Etat de New York par Bill Siegel, son directeur général, et Alex Holdman, son directeur technique. Bill Siegel était le directeur financier de la société de cybersécurité SecurityScorecard, entre 2016 et 2018. Il a également dirigé le marché privé du Nasdaq après avoir vendu SecondMarket, une société dont il était le PDG. Bill Holdman a été chef de produit chez Paperless Post et Datto. Il a également travaillé chez SecondMarket en tant qu’ingénieur logiciel de 2011 à 2015.

Coveware sera une entreprise de Veeam à part entière – Coveware by Veeam – et certaines fonctionnalités de Coveware seront incorporées dans les produits de Veeam, notamment Data Platform et le programme Cyber Secure. Ce dernier propose une cyberprotection et une assistance, avant, pendant et après les cyber-incidents, ainsi qu’une garantie de 5 millions de dollars.

Pour rappel, Veeam a relancé son programme de partenariat en janvier dernier, en promettant plus de prévisibilité et de profit.