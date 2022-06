Le 14 juin prochain, Veeam remettra à ses partenaires les plus engagés en France et en Afrique francophone ses awards pour l’année 2021. Cette remise de récompenses se tiendra lors de l’étape parisienne de son VeeamOn Tour au 28 George V.

Veeam distinguera à cette occasion six partenaires, soit un de plus que les années précédentes, un nouveau prix spécial ayant été créé cette année.

Le prix de la croissance la plus rapide de l’année sera attribué à Aviti à la fois pour la progression de son revenu net de nouvelles licences Veeam, mais également pour celle du nombre de commandes enregistrées.

Axians obtiendra le prix du projet le plus significatif de l’année pour l’impact déterminant que l’intégrateur a eu dans la finalisation du projet d’une grande ETI française.

Le prix du meilleur fournisseur de services cloud Veeam reviendra à Adista pour sa contribution à la popularisation des technologies cloud en 2021, ses résultats en termes de croissance, la diversité de ses produits et services, et ses compétences/certifications.

Le prix du meilleur partenaire revendeur d’abonnements sera décerné à SCC pour le nombre des licences perpétuelles qu’il a su transformer en souscriptions d’abonnement.

Bechtle Commsoft se verra attribuer le prix de la meilleure performance marketing de l’année pour sa capacité à générer du business via le marketing.

HPE héritera de la reconnaissance spéciale de l’année pour sa propension à mettre en œuvre des projets remarquables notamment sur le segment des grandes entreprises.

Outre cette reconnaissance spéciale, un nouveau prix du meilleur partenaire pour l’Afrique francophone a également été créé cette année. Il vient d’être remis ce 2 juin à Neurotech à l’occasion de la première étape du VeeamOn Tour pour la France et les pays d’Afrique francophone qui s’est tenue à Casablanca, au Maroc.

Déclinaison du VeeamOn 2022 qui s’est tenu du 16 au 19 mai à Las Vegas – conférence à laquelle ont assisté une dizaine de partenaires et clients français, VeeamOn Tour France & Afrique francophone fera étape à Paris le 14 juin on l’a vu, mais également le 9 juin à Toulouse, le 16 juin à Lyon, le 5 juillet à Lille, le 7 juillet à Strasbourg et le 12 juillet à Nantes. À chaque fois, Veeam attend entre 100 et 400 participants (clients et partenaires).

Au programme de ce VeeamOn Tour : une présentation de la nouvelle version 12 de Veeam Backup & Replication avec notamment le nouveau plug-in Veeam Backup & Replication pour Kasten by Veeam K10 V5.0 (pour une centralisation de la visibilité et de la gestion de la protection des données Kubernetes) et le détail des nouveautés de Veeam Backup pour Microsoft 365 v6.

Ce sera aussi l’occasion pour les partenaires présents de se familiariser avec les dernières évolutions du programme partenaires Veeam, et notamment avec le programme VASP (Veeam Accredited Service Partner). Ces partenaires, au nombre de sept en France – Abicom, Antemeta, Aviti, Axians, Naitways et, depuis quelques mois, Computacenter et Novahé – ont été certifiés pour leur capacité à fournir des services évolués sur l’environnement Veeam. Les partenaires à qui il manque certaines composantes services sont encouragés à les faire intervenir en co-traitance dans le cadre de l’initiative « Partner to partner », expose Marc Villeneuve, Senior Director Channel, Cloud & Alliances chez Veeam France.

Une initiative comparable existe pour les VCSP, qui peuvent faire valider des services managés qui peuvent ensuite être revendus à d’autres partenaires de l’écosystème Veeam. En France, un premier partenaire, ReVirt a déjà validé deux services managés (backup as a service pour Office 365 et off-site backup).