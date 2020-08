Veeam a annoncé durant l’été l’acte II de son programme ProPartner avec un certain nombre de nouvelles compétences et récompenses à la clé. Nous avons demandé à Philippe de Trogoff, directeur des ventes channel de Veeam, de nous en préciser les tenants et aboutissants.

Channelnews : Veeam annonce des améliorations à son programme ProPartner en introduisant de nouvelles compétences et récompenses. Pouvez-vous préciser lesquelles et à quels partenaires elles s’adressent ?

Philippe de Trogoff : Ces améliorations sont disponibles pour tous les partenaires, quelle que soit leur taille ou leur niveau de partenariat. Elles visent notamment à les encourager à développer leur expertise technique et commerciale en validant de nouvelles certifications pour assurer des déploiements clients plus complexes, offrir davantage de services à valeur ajoutée, s’adapter aux besoins changeants des entreprises et identifier de nouvelles opportunités de revenus. Des récompenses sont également prévues pour les partenaires qui génèrent des revenus annuels récurrents (ARR) grâce à la vente de solutions Veeam basées sur un modèle d’abonnement, et pour les partenaires qui ont une fréquence de transactions importante, indépendamment de la taille du panier moyen ou du chiffre d’affaire généré.

Channelnews : Quand ces améliorations seront effectives ?

Philippe de Trogoff : Ces améliorations sont entrées en vigueur le 1er juillet 2020.

Channelnews : Qui va s’occuper de leur mise en place en France ?

Philippe de Trogoff : La mise en place de ce programme est relayée par nos distributeurs de produits à valeur ajoutée (VADs) (Arrow ECS et Techdata) ainsi que par l’équipe de partner managers.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler depuis quand existe l’actuel programme ProPartner et combien de partenaires y adhèrent en France ?

Philippe de Trogoff : Le réseau ProPartner est en place sur le marché français depuis 2008. Il est constitué d’environ 1 000 partenaires actifs.

Channelnews : Pouvez-vous préciser qui sont les partenaires certifiés au plus haut niveau ?

Philippe de Trogoff : Il y a trois partenaires Platinum sur le territoire français : SCC, Axians et Antemeta. L’accession d’Axians et d’Antemeta au niveau Platinum date du deuxième trimestre 2020.

Channelnews : Veeam a l’habitude d’organiser chaque année un événement dédié à ses partenaires où sont annoncées les grandes lignes de la stratégie partenaires pour les mois à venir. Cet événement a-t-il eu lieu cette année ? Si oui, quelles en ont été les principales annonces ?

Philippe de Trogoff : Malheureusement, le Partner Summit n’a pas eu lieu cette année en raison de la pandémie mondiale.

Channelnews : Veeam a-t-il néanmoins attribué des prix à ses partenaires les plus impliqués en 2020 ?

Philippe de Trogoff : Ces prix sont habituellement annoncés et remis dans le cadre du Veeam Partner Summit qui a été annulé. Cependant, un nouveau format est à l’étude pour le second semestre 2020.

Channelnews : Quelle a été la croissance de Veeam France en 2019 et par quoi a-t-elle été tirée ?

Philippe de Trogoff : En 2019, Veeam a affiché une nette augmentation des commandes de licences à la souscription, soutenue par des lancements de nouveaux produits comme l’offre Veeam Universal Licence (VUL) et par la prise en charge la sauvegarde et la restauration des environnements AWS et Microsoft Office 365.

Channelnews : Quelle est la projection de croissance pour 2020 ?

Philippe de Trogoff : Veeam a récemment annoncé un revenu annuel récurrent (ARR) pour le deuxième trimestre 2020 en augmentation de 20% par rapport à l’année précédente, ce qui représente le meilleur Q2 de l’histoire de la société en 14 ans. Notre croissance a été alimentée par le développement du travail à distance, révélant à quel point la gestion des données est une priorité pour les entreprises. Veeam Backup pour Microsoft Office 365 est le produit qui connaît la plus forte croissance dans l’histoire de la société. Nous avons confiance dans notre capacité à poursuivre nos gains de parts de marché en 2020 et à renforcer notre présence grâce à nos annonces produits. Le lancement, au début de l’année, de Veeam Availability Suite v10, la solution la plus robuste du marché pour la gestion et la protection des données dans les environnements de cloud hybride, constitue déjà un élément déterminant de notre succès en 2020. Car avec plus de 150 fonctionnalités et améliorations, comptant notamment la prise en charge du NAS, la restauration instantanée de machines virtuelles multiples ou encore le renforcement de la protection contre les ransomwares, la v10 a enregistré plus de 175 000 téléchargements en seulement deux mois.

Channelnews : Le rachat d’Insight Partners annoncé en janvier dernier est-il effectif ? Depuis quand ?

Philippe de Trogoff : Nous avons annoncé qu’Insight Partners avait finalisé l’acquisition de Veeam en mars. Grâce à cette acquisition, Veeam sera en mesure d’accélérer radicalement sa croissance, d’ouvrir de nouvelles opportunités de marché, notamment sur le marché américain en devenant une société américaine avec des actionnaires américains, tout en continuant à investir significativement en Europe, où Veeam bénéficie déjà d’une très forte présence, et de devenir l’acteur dominant du secteur dans les prochaines années.

Propos recueillis par mail le 24 août 2020.