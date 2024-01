L’éditeur américain Veeam de logiciels de sauvegarde veut rendre son programme partenaires plus prévisible en matière de rentabilité et d’enregistrement des contrats et de l’ancienneté. C’est ce qu’assure Larissa Crandall, la responsable du canal et des alliances, recrutée l’an dernier par la société de Columbus, dans l’Ohio.

Elle confie à CRN que Veeam va améliorer la marge des partenaires lors de l’enregistrement des contrats. De plus, « lorsqu’un contrat arrive à échéance, le partenaire d’origine pourra maintenir la relation ».

Elle annonce également que Veeam va proposer une formation technique et commerciale sur la cyber-résilience à ses partenaires et étendre ces formations aux technologies cloud et Kubernetes.

Veeam revendique 35.000 partenaires dans le monde. La société a signé un partenariat d’intégration avec le service de détection et de réponse gérées (MDR) de Sophos en octobre dernier.

Par ailleurs, l’éditeur précise rechercher une alternative open source aux produits de virtualisation de VMware. Selon les propos d’Anton Gostev, chef produit de Veeam, rapportés par The Register : « Nous sommes en train de faire des recherches et des prototypes autour de Proxmox pour voir ce qu’il est possible de faire en matière de sauvegarde ».