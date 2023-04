Le 12 avril dernier Veeam France a réuni à Paris ses cinquante premiers partenaires pour son Veeam ProPartner Summit. Le temps d’une demi-journée, Veeam a esquissé les grandes lignes de sa stratégie, égrené les principales actualités de son programme partenaires et remis des distinctions à ses partenaires dont il considère qu’ils ont été les plus performants et les plus impliqués au cours de l’année 2022. Orange Business, SCC, Kyndryl, Antemeta, TD Synnex, Arrow ECS et Computer Information Systems ont ainsi été récompensés.

Orange Business s’est vu attribuer le prix de la croissance de l’année pour la croissance de son chiffre d’affaires Veeam et du nombre de ses commandes. SCC – qui avait déjà été récompensé l’année dernière du prix du meilleur revendeur d’abonnements –, a obtenu le prix du projet le plus significatif de l’année. Kyndryl a reçu le prix du meilleur partenaire VCSP (Veeam cloud service provider) de l’année pour la croissance de ses ventes sous forme de services hébergés, mais aussi pour la diversité de ses produits, services et certifications.

Nouveauté de cette édition 2023, le prix du meilleur partenaire hybride de l’année a été décerné à Antemeta, pour ses ventes à la fois de licences et de services hébergés. Le prix de la meilleure performance marketing de l’année est revenu à conjointement à TD Synnex et Arrow ECS pour leurs actions marketing visant à amplifier l’adoption des produits Veeam. Enfin, CIS (Computer Information Systems) a été sacré meilleur partenaire d’Afrique francophone de l’année pour la croissance de ses ventes Veeam.

Au cours de sa présentation, Veeam a expliqué qu’il s’était fixé pour mission de permettre à ses quelque 450.000 clients de maintenir leur IT opérationnelle non seulement en sauvegardant leurs données mais également en leur permettant de les restaurer de façon saine en cas d’attaque en garantissant leur immuabilité. C’est la vocation de sa nouvelle plateforme Veeam Data Platform dont la pierre angulaire est la version 12 de sa solution Veeam Backup & Replication (VBR), sortie le 14 février dernier avec plus de 500 nouvelles fonctionnalités et améliorations par rapport à la version précédente.

Veeam a également dévoilé un nouveau programme dit « de compétences » introduisant une segmentation supplémentaire pour ses partenaires se superposant à sa segmentation traditionnelle par statut (silver, gold, platinum). Dans le cadre de ce programme, ses partenaires pourront développer des compétences spécifiques en suivant des parcours de formation en ligne. Quatre compétences ont été définies : « Ransomware et reprise après sinistre » ; « Protection du Cloud public » ; « Protection de Microsoft 365 » ; et « Protection des conteneurs ». Ces parcours seront sanctionnés par des badges qu’ils pourront arborer dans leur communication et qui leur offriront une visibilité supplémentaire sur son site. Ce programme s’adresse aussi bien à ses revendeurs à valeur ajoutée (VVARs) qu’à ses fournisseurs de services hébergés (VCSP).

Autre nouveauté de son programme partenaires : l’introduction de deux nouvelles compétences VCSP Reseller Ready, qui donnent de la visibilité aux fournisseurs de services hébergés Veeam initiant des relations contractuelles avec d’autres partenaires Veeam. Font ainsi leur apparition : BaaS for AWS (pour Backup as-a-Service ou sauvegarde sous forme de service pour AWS) et BaaS for Microsoft Azure. Elles s’ajoutent aux quatre compétences existantes : Off-site Backup (Sauvegarde hors site) ; DraaS (reprise après sinistre sous forme de service) ; BaaS for Microsoft 365 ; et Managed Service Provider (MSP) Backup.

En France, Le premier partenaire à avoir obtenu le tampon « Reseller ready » est RG System, filiale du groupe Septeo, qui met à disposition de ses partenaires la solution Veeam de protection de données pour Office 365 en marque blanche. À ce titre, RG System a été convié à faire un premier retour d’expérience sur son partenariat dans le cadre d’une table ronde lors le Veeam ProPartner Summit Paris. Et l’éditeur interviendra sur les sept étapes du tour de France clients et partenaires que Veeam prépare pour le mois de juin. Ce tour de France se déplacera à Lille, Paris, Nantes, Lyon, Tunis, Strasbourg et Toulouse entre le 6 juin et le 5 octobre, et devrait attirer plus de 800 participants.