La stratégie de Kaseya ne sera pas affectée par l’acquisition de Veaam par Insight Partners qui détiendra les deux entreprises à la finalisation de l’opération. C’est ce qu’a indiqué le CEO de Kaseya, Fred Voccola, lors d’un entretien avec Channelweb. « Il existe des réglementations très strictes qui empêchent les sociétés de capital-investissement de réaliser des choses contre nature avec leurs entreprises », a-t-il expliqué. « Nous considérons Veeam comme un concurrent chez nos partenaires, et nous adorons triompher et leur enlever leur business. Nous considérons Veeam comme un vrai concurrent, mais seulement chez environ 10% de nos partenaires. Je connais bien et suis un bon ami du co-fondateur de Veeam, Ratmir Timashev, mais c’est vraiment amusant de concurrencer cette entreprise et de prendre ses clients parce que notre technologie est meilleure. »

Il a indiqué que les deux sociétés ne s’uniraient pas pour des tas de raisons notamment légales et que travailler ensemble n’avait aucun sens. « Nous sommes heureux de pouvoir continuer à les battre sur le marché », a-t-il ajouté

Kaseya a bénéficié l’an dernier d’un investissement de 500 millions de dollars de la part d’Insight Partners, destiné notamment à des acquisitions. Deux ou trois achats d’entreprises devraient être réalisés cette année et autant l’année prochaine. La plus grande partie de cet investissement est toutefois destinée à la R&D a encore expliqué le dirigeant.