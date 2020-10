Veeam a fait l’acquisition de Kasten, spécialiste de la sauvegarde et de la reprise après sinistre de Kubernetes, dans le cadre d’une transaction en numéraire et en actions d’une valeur de 150 millions de dollars. D’après 451 Research, près des trois quarts des organisations utilisent actuellement ou prévoient d’utiliser Kubernetes dans les deux prochaines années. Selon Veeam, ce changement crée une opportunité significative pour l’avenir de la protection des données. Cette acquisition lui permettra notamment d’accompagner la transformation des entreprises clientes vers les architectures du futur. Veeam va intégrer Kasten dans sa plateforme de gestion des données dans le cloud, pour assurer une protection évoluée des données et simplifier radicalement la gestion de ces données pour les entreprises. « Avec la plateforme de gestion de données Kasten K10, Veeam sera désormais en mesure d’offrir aux équipes d’exploitation des entreprises un système de sauvegarde et de mobilité des applications Kubernetes simple d’utilisation, évolutif et sécurisé, avec une simplicité opérationnelle inégalée », précise l’éditeur dans un communiqué.

« Veeam a été conçu pour offrir la meilleure protection des données pour les infrastructures de données virtuelles et modernes, et nous avons continué à élargir notre offre pour inclure une protection optimale pour les environnements physiques et dans le cloud », explique dans le document Danny Allan, directeur technique et vice-président senior de la stratégie produit chez Veeam. « Avec l’acquisition de notre partenaire Kasten, nous franchissons une étape très importante pour accompagner l’adoption par nos clients des conteneurs afin de protéger les charges de travail natives de Kubernetes sur les sites et dans les environnements multi-cloud. Cette étape importante renforce l’engagement de Veeam à continuer à fournir la principale plateforme de gestion de données dans le cloud du secteur qui soutiendra la protection des données pour les applications basées sur des conteneurs construits dans les environnements Kubernetes. »

Kasten poursuivra ses activités en tant que BU Kubernetes au sein de Veaam sous la direction de ses fondateurs Niraj Tolia (président et directeur général) et Vaibhav Kamra (directeur technique). L’équipe au complet restera en fonction promet Veeam qui assure que la structure bénéficiera d’investissements importants. Veeam continuera d’apporter sa contribution aux projets Open Source supportés par Kasten y compris le Kubernetes Storage Special Interest Group et le Data Protection Working Group de Kubernetes. Veeam apportera également son soutien au développement de Kopia, un outil sécurisé open source de gestion des backups.