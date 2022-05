Veeam a dévoilé à l’occasion du salon KubeCon en Espagne la dernière version (V5.0) de sa plateforme de gestion de données Kasten K10. Cette dernière concrétise la promesse faite lors de l’acquisition de Kasten, fin 2020, de fournir aux équipes d’exploitation des entreprises un système de sauvegarde et de mobilité des applications Kubernetes simple d’utilisation, évolutif et sécurisé.

Pour l’éditeur, les solutions de réplication traditionnelles sont inopérantes contre les défaillances de l’infrastructure, la corruption des données, la perte de données ou les ransomwares. Seule une solution cloud native qui tient compte des contraintes et de la logique de fonctionnement de Kubernetes peut garantir une sauvegarde sécurisée et fiable, sans perturber les flux de travail.

C’est que propose Kasten K10, solution spécialement conçue pour Kubernetes, avec laquelle le fournisseur veut s’imposer comme le leader de la sauvegarde de conteneurs et de la reprise après sinistre, comme Veeam l’a fait pour les machines virtuelles avant lui. Et qui pour cela doit répondre aux grands enjeux du moment.

« Alors que les attaques de ransomware restent la principale préoccupation des entreprises, une stratégie complète de gestion des risques pour aider à identifier en permanence les risques, protéger les données, détecter les attaques et assurer la reprise après sinistre pour les applications cloud natives est cruciale », détaille Gaurav Rishi, le Vice-président produits et partenariats de Kasten dans un communiqué.

« Notre dernière version vise toujours à aider les entreprises à minimiser l’impact financier causé par les attaques sur les données et les applications cloud. Dans le même temps, nous répondons également aux besoins des développeurs en matière de solutions de sauvegarde qui non seulement s’intègrent à leurs outils de pipelines d’intégration et de distribution continues (CI/CD) mais ouvrent également la voie à l’automatisation pour détecter et protéger les applications au fur et à mesure de leur déploiement. »