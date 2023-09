Le spécialiste montpelliérain en cybersécurité Devensys ouvre une agence à Nantes pour étendre sa couverture géographique à l’ouest de la France : en Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Il compte déjà parmi ses clients la région Pays de la Loire, Hello Work et le Groupe Roullier.

L’expert occitan fondé en 2013 par trois étudiants ingénieurs veut mettre en avant son offre de sécurité managée SOC (Security Operations Center) « qui détecte les intrusions en quasi temps réel et permet d’intervenir en moins de 30 minutes ». Il propose également une offre de réponse aux incidents CSIRT (Computer Security Incident Response Team), afin de limiter les dommages liés à une attaque en cours : intervention et mise en place d’une cellule de crise technique en moins de 2 heures.

Devensys Cybersecurity a ouvert une première agence régionale en juin dernier à Lyon. Le prestataire de services revendique 45 collaborateur·rice·s et 6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022.