Nerim poursuit son développement en région avec une ouverture d’agence à Nantes, qui couvrira la Bretagne et les départements de Loire Atlantique, Maine et Loire, Vendée et Charente Maritime. L’opérateur souhaite se rapprocher de ses clients et prospects du Grand Ouest, en venant compléter la couverture commerciale jusqu’ici assurée par l’agence du Mans qui se concentrera dorénavant sur les départements de Normandie, Sarthe, Mayenne, Indre et Loire et de Loir et Cher. L’ouverture opérationnelle de la nouvelle agence aura lieu le 9 avril prochain.

« Nerim a connu 74% de croissance de ses ventes sur la région Ouest au cours des derniers mois. Ce dynamisme est porté principalement par les sujets liés aux nouveaux usages numériques des PME, PMI et ETI en région et par les réponses attendues en termes d’accompagnement et de solutions sur mesure. Par conséquent, il était important de consolider ces résultats avec l’ouverture d’une agence de proximité, afin que les clients puissent davantage bénéficier de l’excellence technique et de la qualité de service apportés par les équipes régionales Nerim », explique l’opérateur dans un communiqué.

Nerim, qui possède ses infrastructures dans la capitale des ducs de Bretagne, s’appuiera également sur les réseaux fibres d’Initiative publiques du Grand Ouest pour raccorder ses clients à son propre réseau.

L’agence nantaise est sous la responsabilité de Jean Stéphane di Donato qui conserve la direction de l’agence du Mans.