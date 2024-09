Le fabricant japonais d’imprimantes et de photocopieurs Ricoh va supprimer plus de 2.000 postes au cours des six prochains mois, soit 2% de ses effectifs environ.

La moitié des emplois supprimés aura lieu au Japon, par le biais de départs volontaires à la retraite.

Ricoh invoque la baisse de la demande en multifonctions et photocopieurs. Pour s’adapter, la société prévoit de se concentrer sur les services numériques.

Pour rappel, en juillet 2024, Ricoh a filialisé son activité d’impression au sein d’une co-entreprise avec Toshiba Tec, appelée Etria.

Ricoh n’est pas le seul fabricant à accuser le coup de la diminution des impressions. Au printemps dernier, Konica Minolta annonçait tailler dans ses effectifs et licencier près de 2.400 personnes d’ici à la fin du mois de mars 2025, soit la suppression de 6% de sa force de travail.