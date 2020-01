Informatica s’est doté d’un nouveau CEO. Le poste a été confié à Amit Walia, jusqu’à présent président en charge des produits et du marketing de la firme de Redwood.

Amit Walia succède à Anil Chakravarthy, qui dirigeait l’entreprise de logiciels de gestion des données cloud depuis sa prise de contrôle par Permira en 2015. Ce dernier va « poursuivre d’autres opportunités professionnelles » explique un communiqué de l’entreprise.

Amit Walia fait partie intégrante de l’équipe de direction d’Informatica depuis qu’il a rejoint la société en 2013. Avant de prendre en charge les produits et le marketing, il était vice-président exécutif et chef de produit, fonction pendant laquelle il a piloté l’innovation en matière de gestion des données du cloud d’entreprise (intégration des données, iPaaS, qualité des données, gouvernance des données, gestion des données de base, catalogue des données d’entreprise, et confidentialité des données). Avant de rejoindre Informatica, il a occupé divers postes de direction chez Symantec, Intuit et McKinsey. Il a passé la première partie de sa carrière en Inde chez Tata Group et Infosys Technologies.

Dans son communiqué, Informatica fournit ses prévisions en matière de résultats financiers 2019. Sur la base des résultats préliminaires du quatrième trimestre, la société s’attend pour l’ensemble de l’’exercice à un chiffre d’affaires GAAP d’environ 1,3 milliard de dollars, dont environ 80% de revenus récurrents.