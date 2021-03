Coup dur pour OVH. Un violent incendie a détruit une partie de son site de traitement de données de Strasbourg dans la nuit de mardi à mercredi. L’incendie a mobilisé plus d’une centaine de pompiers et n’a été circonscrit qu’au petit matin. Aucun blessé n’est à déplorer. Mais les dégâts sont importants : l’un des quatre centres de traitement de données du site – le SBG2 – est complètement détruit – et avec lui les 12.000 serveurs qu’il contenait – et un autre – le SBG1 – l’est partiellement (quatre salles sur douze). Les deux autres centres de données – SBG3 et SBG4 – ont été épargnés mais n’ont pu être redémarrés immédiatement, le site restant inaccessible toute la journée.

Des milliers de sites ont été affectés par l’incendie relève Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). Parmi eux, le site data.gouv.fr, les sites internet du département du Puy-de-Dôme, ceux des villes de Colmar, de Vichy (Allier), les sites du club de rugby de Clermont-Ferrand, celui de l’aéroport de Strasbourg, le site antidiscriminations du Défenseur des droits, celui du Centre Pompidou, la centrale de réservation de scooters électriques Cityscoot… La plupart étaient toujours inaccessibles en fin de journée.

Tout au long de la journée, OVH a communiqué sur son site et sur sa page Twitter pour tenir ses clients au courant de la situation. Dans un communiqué publié en soirée, OVH a indiqué « réserver des infrastructures sur [ses] autres datacentres pour les clients impactés » et disposer « d’un stock de nouveaux serveurs prêts à être livrés auprès d’une majorité de clients impactés » sur les sites de Roubaix et de Gravelines. « Nous allons renforcer encore la disponibilité dans ces datacentres avec la production de près de 10.000 nouveaux serveurs dans les prochaines semaines », a ajouté l’hébergeur dans son communiqué.

Toujours dans ce même communiqué, OVH a expliqué avoir de nouveau accès au site et s’être fixé pour priorité de le sécuriser, le nettoyer puis rétablir l’électricité et le réseau pour les trois centres de traitement de données impactés « le plus rapidement possible ». Dans un précédent message, OVH avait estimé la restauration de l’alimentation électrique du site de SBG1 et SBG4 au lundi 15 mars et une reprise pour SBG3 au vendredi 19 mars.

Mais beaucoup de questions restent en suspens, notamment celles concernant les sauvegardes des sites dont les serveurs ont été détruits. Comme l’ont rapporté Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), de nombreux clients se sont étonnés de ne pouvoir accéder à leurs sauvegardes automatisées et se demandent si elles n’ont pas été perdues avec les serveurs. OVH n’a donné aucune information à ce sujet. OVH venait d’annoncer l’obtention des certifications ISO/IEC 27001 et 27701 pour l’ensemble de ses sites, qui garantissent notamment que les données qu’il héberge sont à l’abri des destructions.