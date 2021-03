Les pompiers sont de nouveau intervenus en nombre vendredi 19 mars vers 19h00 sur le site strasbourgeois d’OVH suite à un dégagement de fumée en provenance d’un conteneur inutilisé de son centre de données SBG1 où étaient stockées 300 batteries de 25 kg. Selon les Dernières nouvelles d’Alscace (DNA), les pompiers ont d’abord utilisé une lance à mousse pour arrêter le sinistre puis ont ventilé le caisson. Dans un tweet posté en soirée, Octave Klaba assure qu’il n’y a pas eu de feu. Juste des fumées qui ont d’ailleurs incommodé deux employés sur place. Le caisson concerné était devant SBG2. Octave Klaba a émis l’hypothèse que « le feu dans SBG2 a probablement endommagé les batteries mais la fumée n’a commencé que 10 jours après ».

« Dès que les fumées ont été détectées, nos équipes ont été alertées et nous avons immédiatement coupé l’alimentation des data centers SBG 1 et SBG 4, a précisé une responsable d’OVHcloud citée par les DNA. Nous avons pris la décision d’évacuer SBG 1 et d’interrompre les opérations de la nuit ». Une cinquantaine de personnes travaillaient sur le site au moment de l’incident.

Samedi matin, les équipes d’OVH étaient de nouveau à pied d’œuvre pour continuer les opérations de redémarrage du site menées depuis une semaine suite à l’incendie de la nuit du 9 au 10 mars qui avait entièrement détruit le centre de données SBG2 et endommagé SBG1. À 10h30 Octave Klaba twittait : « Nous ne prévoyons pas de redémarrer SBG1 aujourd’hui. Nous voulons supprimer tout ce qui n’est pas nécessaire. En parallèle, nous travaillons sur le plan optionnel pour déplacer physiquement les serveurs de SBG1/4 vers RBX. SBG 3 : nous redémarrons les opérations dans 1 heure. »