Au lendemain de l’incendie qui a ravagé une partie du site de traitement de données strasbourgeois d’OVH, la situation semble encore floue.

Hier soir, l’hébergeur, qui ne connaît toujours pas les causes de l’incendie rappelait que le datacenter SBG2 ainsi que quatre salles sur douze du SBG1 étaient détruits, les deux autres datacentrsr SGB3 et SBG4 n’ayant pas été touchés par le feu. L’hébergeur s’emploie à nettoyer le site puis à y rétablir l’électricité ?

Le réseau ainsi que SBG1 et SBG4 devraient être rétablis lundi 15 mars et le SBG3 vendredi 19 mars.

OVH dispose par ailleurs dans les datacenters de Roubaix et Gravelines d’un stock de nouveaux serveurs prêts à être livrés gratuitement auprès d’une majorité de clients impactés. Ces deux sites devraient renforcés par près de 10.000 nouveaux serveurs dans les trois ou quatre prochaines semaines. « La procédure sera communiquée aux clients concernés dès que possible », précise la société sur son compte twitter.

Les routeurs, commutateurs et multiplexeurs DWDM de SBG1 seront vérifiés. La liaison en fibre optique avec les datacenters de Paris n’a pas été touché par l’incendie et est donc opérationnelle. Les services Web VOIP en France ainsi que l’ensemble desservices dans les autres datacenters en France et dans le monde (dont 15 DC en Europe) n’ont pas été impactés.

Le groupe conseille aux clients de consulter régulièrement la page « Travaux » (http://travaux.ovh.net/?do=details&id=49484) pour se tenir au courant de l’évolution des tâches.

Au fur et à mesure que les heures avancent, la liste des clients ayant été impactés s’allonge. Selon nos confrères de cette liste concerne près de 3,6 millions de sites. Si la webtv Secrets d’Histoire de Stéphane Bern, les sites de la région Normandie, de la ville d’Argenteuil, de France Bleu Alsace et du Défenseur des droits – qui se sont manifestés sur Twitter – ont été rétablis, ceux de l’Archéoforum de Liège en Belgique, de la Faculté des métiers, de l’Institut Polytechnique de Paris, de la mission locale de l’arrondissement de Dijon ou encore du Labo FNAC étaient toujours inaccessibles ce jeudi midi.