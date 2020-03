Après 19 ans passés chez Cisco, le vice-président exécutif et directeur général de la division Networking and Security David Goeckeler a quitté l’entreprise pour prendre la tête de Western Digital révèle le Silicon Valley Business Journal. Il remplace à ce poste Steve Miligan qui va prendre sa retraite. Ce dernier assurera toutefois jusqu’en septembre un rôle de conseiller auprès du nouveau CEO. David Goeckeler sera remplacé chez Cisco par Todd Nightingale, le directeur général de Cisco Meraki.

Le départ du patron des réseaux et de la sécurité – une activité qui représente 34 milliards de dollars et quelque 25.000 ingénieurs – s’accompagne d’une nouvelle réorganisation chez l’équipementier de San Jose. Celui-ci a en effet indiqué à nos confrères qu’il avait annoncé à ses salariés « une nouvelle phase de sa stratégie », qui comprend des changements de direction et une restructuration de l’équipe d’ingénierie « afin de stimuler et accélérer la croissance, l’innovation et la transformation dans la prochaine ère du Cloud ».

« Nous cherchons toujours à construire le portefeuille et les plateformes les plus solides pour l’avenir. Nos clients veulent la simplicité, la sécurité et la collaboration en temps réel alors qu’ils accélèrent leurs stratégies cloud, 5G et IA », explique un porte-parole de Cisco dans un courriel transmis à nos confrères. « Nos nouveaux chefs de produit sont des experts dans ces domaines, et nous sommes ravis de les voir apporter de nouvelles perspectives à l’équipe de direction de Cisco. »

Au mois de novembre, la société avait annoncé la création d’une unité spécifique regroupant les réseaux entreprises et datacenters, tout ce qui concerne le cloud étant de son côté rassemblé dans une nouvelle unité Cloud Strategy & Compute intégrant également les serveurs. Elle avait également annoncé des changements notables au sein du management.