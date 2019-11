Afin de « mieux positionner la société face à ses concurrents », Cisco a entamé une réorganisation interne, la troisième depuis 2011. C’est ce qui ressort d’un courriel interne signé par David Goeckeler, vice-président exécutif et directeur général de Networking and Security, que CRN s’est procuré.

Une unité spécifique regroupera les réseaux destinés aux entreprises et aux datacenters. Tout ce qui concerne le cloud sera de son côté rassemblé dans une nouvelle unité Cloud Strategy & Compute, qui récupère par ailleurs les serveurs. « Nous nous concentrons sur les formidables opportunités qui s’offrent à nous dans les domaines du cloud, de l’automatisation, de la 5G, de la sécurité et de la collaboration », a confirmé à nos confrères un porte-parole de Cisco. « Ces changements permettront de mieux aligner notre processus de développement sur les besoins de nos clients lors de la transition vers une approche multi-domaines. »

Outre ces ajustements, la firme de San Jose a apporté des changements plus notables au sein du management. Le directeur technique de l’ingénierie et architecte en chef, Dave Ward quittera son poste pour occuper un nouveau rôle au sein de l’entreprise. Il sera remplacé par l’actuel vice-président et directeur général de l’unité commerciale Datacenter, Roland Acra.

La future unité regroupant les réseaux destinés aux entreprises et aux datacenters sera dirigée par Scott Harrell, senior vice-président et directeur général actuellement en charge des seuls réseaux d’entreprise, lequel compte 18 années d’ancienneté chez Cisco.

Après 19 ans dans la société, l’actuelle vice-présidente principale et directrice générale chargée de l’internet des objets, Liz Centoni se voit quant à elle confier la nouvelle unité opérationnelle Cloud Stratégy & Compute. Quant à l’’ancien patron du cloud, Kip Compton, il rejoindra le groupe Networking and Security.

Enfin, les produits d’orchestration réseau, qui font actuellement partie du groupe Cloud Platforms & Solutions, intègreront l’entité Service Provider qui restera sous l’autorité de Jonathan Davidson.