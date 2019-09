UiPath, le spécialiste des robots d’automatisation des processus (Robotic Process Automation ou RPA), figure à la 3ème place du classement Forbes 2019 Cloud 100, qui répertorie les 100 premières entreprises privées de cloud à travers le monde. La société se positionne derrière Stripe et Snowflake (1er et 2e) mais devant Datadog (5e), Tanium (7e), Rubrik (9e), Confluent (10e) et Cloudflare (11e).

Ce classement est publié chaque année par Forbes en partenariat avec Bessemer Venture Partners et Salesforce Ventures. Les entreprises y sont classées en fonction de quatre critères : leadership du marché (35%), valorisation estimée (30%), paramètres d’exploitation (20%) et population et culture (15%). Les listes Forbes 2019 Cloud 100 et 20 Rising Stars de Forbes sont publiées en ligne sur www.forbes.com/cloud100.

Créée en 2005, UiPath a enregistré une croissance hors norme depuis 2013, année de son pivot de l’extraction de données Web (Screen Scraping) aux robots d’automatisation de process, qui permettent d’automatiser les tâches répétitives sans intervention humaine. Son chiffre d’affaires a atteint 155 millions de dollars l’année dernière et devrait doubler cette année. Aujourd’hui, sa solution est utilisée par plus de 4 000 organisations dans le monde et, depuis avril, sa valorisation atteint 7 milliards de dollars, suite à une nouvelle levée de fonds de 568 millions de dollars, qui a porté à 1,1 milliard de dollars le montant des fonds levés par l’entreprise.

Une entreprise prometteuse donc, sur un marché prometteur. Selon Gartner, le marché des robots d’automatisation des processus a augmenté de 63,1% en 2018 pour atteindre 846 millions de dollars. Cela en fait le segment du marché des logiciels d’entreprise à la plus forte croissance. Le cabinet d’analyse estime que cette forte croissance va perdurer cette année, débouchant sur des revenus de 1,3 milliard de dollars.