Tufin annonce la sortie de Tufin Orchestration Suite R20-1, qui aidera les organisations à être plus efficaces pour gérér leur sécurité réseau avec la possibilité de bloquer des services risqués qui pourraient conduire à une intrusion réseau. Cette dernière version accélère la réponse aux incidents grâce à un processus automatisé de blocage des services pouvant être mis à profit pour une activité non autorisée sur le réseau. Dans le cas où un service risqué a été identifié, les clients pourront désormais voir toutes les règles qui autorisent le trafic entrant vers ce service et automatiser le filtrage proactif du service risqué dans les environnements concernés. Tout en permettant une réponse rapide aux incidents de sécurité, la version R20-1 améliore également l’agilité de l’entreprise et accélère les délais de déploiement des changements en automatisant le processus de modification des règles existantes.

Tufin Orchestration Suite R20-1 est disponible immédiatement. Pour plus d’informations, veuillez visiter: https://www.tufin.com/tufin-orchestration-suite