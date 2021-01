Tufin annonce que Tufin SecureCloud ™ prend désormais en charge la plate-forme Google Cloud, permettant aux clients d’utiliser SecureCloud pour définir et surveiller le respect des politiques de sécurité. Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent une stratégie multicloud, les clients de Tufin peuvent désormais exploiter des applications sécurisées pour les trois principaux fournisseurs de cloud: Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Tufin a également déployé des améliorations significatives de la prise en charge du pare-feu Microsoft Azure. SecureCloud découvre désormais automatiquement les pare-feu Azure dans les abonnements existants et les analyse pour les risques de sécurité et les erreurs de configuration. L’impact des stratégies de pare-feu Azure sur l’exposition des applications et des actifs se reflète également dans SecureCloud.

En développant la capacité de SecureCloud à fournir une visibilité, à renforcer la conformité et à fournir une automatisation des politiques de sécurité aux grandes entreprises utilisant le cloud public ou Kubernetes, Tufin a ajouté les fonctionnalités suivantes: fonctionnalités de reporting améliorées permettant aux utilisateurs de générer des rapports de sécurité, politiques de sécurité configurables, prise en charge de gestion des exceptions et conformité SOC2.

En savoir plus sur Tufin SecureCloud ici: https://www.tufin.com/blog/tufin-securecloud-enhancements-2020