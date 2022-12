Mark Lohmeyer, Ajay Patel et Tom Gillis, les patrons du cloud, des applications et de la sécurité & des réseaux de VMware quittent la société en pleine période de rachat par Broadcom et de revirement stratégique vers la gestion multi-cloud.

Selon un communiqué, quatre cadres ont été appelé·e·s à remplacer ces trois personnes qui partent : Umesh Mahajan prendra la tête du groupe ‘Réseaux et sécurité avancée’. Krish Prasad se voit confier la direction de l’activité ‘infrastructure du cloud’ tandis que Purnima Padmanabhan prendra en charge l’activité ‘Applications et gestion’. Jason Rolleston prendra la tête de la division ‘sécurité’.

Selon notre confrère du Register, ces départs sont de mauvais augure car ils vont inciter les employé·e·s de VMware à s’interroger sur l’avenir de leur entreprise.

« Nous nous attendons à ce que Broadcom tente d’augmenter les dépenses des clients en développant l’utilisation des produits VMware par les clients », indique le cabinet Gartner. « Cependant, nous pensons que les clients qui ne souhaitent pas étendre l’utilisation des produits VMware devront faire face à des augmentations de coûts (soit par des augmentations de prix, des ajustements de remises, des changements de métriques, des audits ou une combinaison de ces facteurs). En outre, nous pensons que Broadcom accélérera le passage des licences perpétuelles aux licences d’abonnement, et de la tarification par CPU à la tarification par cœur. »

Quant à la finalisation de l’acquisition de VMware par Broadcom, la Commission européenne devrait approuver l’opération le 20 décembre prochain, ou bien décider de prolonger son enquête à propos de la transaction.