L’année 2021 commence plutôt mal pour VMware. Après avoir vu son COO Products and Cloud Services, Rajiv Ramaswami, filer chez Nutanix en tant que CEO, la filiale de Dell perd Ajay Singh un autre de ses leaders du cloud, qui vient de rejoindre Pure Storage ecomme directeur produit.

VMware essaye de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Dans un communiqué adressé à CRN, l’entreprise remercie Ajay Singh pour sa « passion et son engagement » et indique que sa vice-présidente Cloud Automation, Purnima Padmanabhan, remplace le partant.

Toutefois le coup parait rude. En tant que vice-président senior et directeur général de l’unité commerciale Cloud Management, qui comprend les suites de produits vRealize et vCloud, Ajay Singh a contribué à faire passer l’activité mondiale de gestion du cloud de VMware de 1 milliard de dollars à plus de 2,1 milliards de dollars au cours de son mandat de six ans rappellent nos confrères.

Chez Pure Storage, Ajay Singh sera responsable de toutes les unités commerciales ainsi que de l’équipe Global Alliances axée, comme son nom le laisse supposer, sur le développement de partenariats technologiques. Il rapportera directement au président et CEO, Charles Giancarlo. « Avec Ajay, nous avons un talent exceptionnel pour diriger l’expansion continue du portefeuille de Pure et j’ai hâte de voir son expertise en action », se félicite ce dernier dans un communiqué.

« J’ai une admiration de longue date pour Pure et je ne pourrais pas être plus désireux de faire partie de cette équipe de classe mondiale », affirme de son côté dans le document le nouvel arrivant. « Pure est à juste titre un perturbateur et un innovateur, qui rencontre les clients là où ils se trouvent et leur permet de progresser pour transformer leur environnement. »