TD Synnex a publié les résultats du premier trimestre de son exercice fiscal 2024, clos fin février. Le géant mondial de la distribution informatique a publié un chiffre d’affaires de 14 milliards de dollars, en baisse de 7,6% sur un an mais en ligne avec le bas de sa fourchette de prévisions. C’est le cinquième trimestre consécutif de baisse des revenus mais moindre qu’au précédent trimestre où elle était de 11,3%.

Par activités, la division des solutions technologiques (Advanced Solutions) a baissé de 10% à 7,2 Md$ et la division des solutions autour du PC (Endpoint Solutions) de 5% à 6,8 Md$. Au niveau géographique, l’Europe a enregistré un chiffre d’affaires de 5,1 Md$ (-7,3%), la zone Amériques de 7,9 Md$ (-8,5%) et l’Asie-Pacifique de 955 M$ (-1,2%)

Le grossiste a déclaré un résultat net de 172,1 M$ en progression de 3,1% par rapport au premier trimestre 2023. Le bénéfice ajusté par action s’établit à 2,99$ contre 2,93$ un an plus tôt et supérieur au consensus des analystes qui visait 2,84$.

Lors de ses échanges avec les analystes, le PDG Rich Hume s’est montré plutôt confiant dans le redressement en cours, tiré par le retour à la croissance du marché des PC et par les résultats encourageants sur les « domaines technologiques stratégiques » (Data, IA, IoT, cloud et sécurité).

« Nous pensons que l’environnement des dépenses informatiques continuera de s’améliorer tout au long de l’année et que nous reviendrons à une croissance positive de la facturation brute d’une année sur l’autre au prochain trimestre », a-t-il déclaré.

Pour le second trimestre, TD Synnex s’attend à un chiffre d’affaires entre 13,3 et 14,9 Md$. Le point médian est proche des 14 Md$ de revenus du second trimestre 2023, ce qui rend possible un retour à la croissance dès ce trimestre. Le grossiste vise un bénéfice net entre 139 et 183 M$ contre 229 M$ un an plus tôt.