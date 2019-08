Tout va bien pour Dell en ce moment dans un contexte pourtant difficile. A l’issue de son deuxième trimestre fiscal 2020 (clos le 2 août), la firme de Round Rock a réalisé un chiffre d’affaires de 23,37 milliards de dollars, en croissance de 2% sur un an, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 23,24 milliards de dollars. Même chose pour le bénéfice par action non-GAAP qui s’établit à 2,15 dollars, chiffre supérieur au 1,47 dollar attendu par Wall Street. Le bénéfice net GAAP atteint 4,51 milliards de dollars contre une perte de 461 millions un an plus tôt.

Comme le rapporte Reuters, le fabricant constate une baisse de la demande dans tous les secteurs en Chine dans le contexte d’une guerre commerciale sino-américaine grandissante. Toutefois, l’accent mis par lui sur certaines grandes transactions à marge élevée dans le pays l’a aidée à engranger des sur un marché en perte de vitesse.

Les ventes mondiales de serveurs et de solutions de stockage ont diminué de 7%, atteignant 8,6 milliards de dollars. En dehors de la Chine ces ventes ont augmenté de 1%. Globalement, le bénéfice d’exploitation a augmenté de 4%, pour atteindre 1,05 milliard de dollars.

Le Client Solutions Group (notebooks, desktops, tablettes, stations de travail…) enregistre une hausse de 6% de son chiffre d’affaires qui s’établit à 11,7 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation de l’unité fait plus que doubler pour atteindre 982 millions de dollars. Le constructeur surfe sur une forte demande pour les postes de travail et les ordinateurs haut de gamme pour gamers.

Ces excellents résultats permettent à Dell d’anticiper un bénéfice par action ajusté sur l’ensemble de l’année compris entre 6,95 et 7,40 dollars, une fourchette supérieure aux 6,42 dollars attendus par les analystes.

Afin de compenser les 5% de droits de douane supplémentaires qui seront appliqués à partir du 1er septembre sur les produits chinois, va revoir les prix de certains produits à la hausse, notamment les PC et les stations de travail. « Nos coûts vont augmenter et nous devrons modifier nos prix en conséquence », a indiqué Jeffrey Clarke, vice-président en charge des produits et des opérationslors de la présentation des résultats aux analystes.