Côté en bourse depuis le mois dernier, Datto a levé plus de 641 millions de dollars lors de son entrée à Wall Street. Une grande partie de cet argent a été utilisé pour rembourser environ 591 millions de dollars de dettes (la société a obtenu une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 200 millions de dollars qui n’est pas utilisée. Il reste donc environ 50 millions de dollars de disponible a déclaré le CEO Tim Weller au cours de la première présentation des résultats de la société.

Les revenus du troisième trimestre clos le 30 septembre ont progressé de 11% à 130,7 millions d’euros, soutenus par les ventes d’abonnements. En croissance de 17%, ceux-ci ont rapporté 122,8 millions de dollars, contre 105,2 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice net s’est établi à 19,5 millions d’euros, contre 2,7 millions d’euros au 30 septembre 2019. La valeur annualisée des contrats a atteint 522,8 millions de dollars, soit une hausse de 17% en un an.

Cette forte croissance s’explique par l’ajout de 1.000 nouveaux clients, dont 200 au cours du dernier trimestre. La société comptait ainsi au 30 septembre 17.200 clients MSP.

Cependant le taux de rétention a un peu souffert, passant ainsi d’environ 88% avant mars à environ 84% en juin. Le directeur financier de Datto, John Abbot, a attribué ses pertes aux petits MSP qui ont été les plus durement touchés pendant les premiers jours de la pandémie rapportent nos confrères de CRN, qui assistaient à la présentation des résultats.

« Cette année a en fait été une autre année très forte dans l’ajout brut de nouveaux MSP, mais elle a également été accompagnée d’une augmentation du taux de désabonnement des MSP. En général, il s’agit de plus petits MSP, ce qui a du sens dans le contexte actuel de Covid-19 », a-t-il expliqué aux investisseurs.

De son côté, Tim Weller a déclaré que les PME avaient dépensé 137 milliards de dollars auprès des MSP en 2019. Selon lui, ces dépenses augmentent quatre fois plus vite que les dépenses informatiques globales des PME, car ces dernières se tournent de plus en plus vers des fournisseurs de solutions pour une meilleure disponibilité et des besoins de cybersécurité. Le CEO a ajouté que les clients MSP de Datto ciblaient le « M » de « PME »», citant les concessionnaires automobiles et les compagnies d’assurance, qui gèrent des environnements de commerce électronique complexes et ne peuvent pas se permettre d’être hors ligne un seul instant.

Datto, qui a été acquis par Vista Equity Partners et a fusionné avec Autotask en décembre 2017, est entré en bourse le 19 octobre au prix de 27 dollars par action. Le titre vaut au moment où nous écrivons ces lignes 27,7 dollars.