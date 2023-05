Le spécialiste des solutions de sécurité et de mise en réseau Fortinet a publié les résultats de son premier trimestre 2023 et prouve qu’il maintient sa solide trajectoire de croissance. Le fournisseur, basé à Sunnyvale en Californie, voit son chiffre d’affaires progresser de 32% d’une année sur l’autre à 1,26 Md$, dans la parfaite continuité des 32% de croissance enregistrés sur son exercice 2022. Sur les trois premiers mois de 2023, ses ventes de produits sont en hausse de 35% à 500,7 M$ et celles de ses services de 30% à 761,6 M$, leur meilleure performance en six ans.

De bons résultats qui traduisent aussi le pari gagnant de Fortinet de développer ses propres puces maison de type ASIC. Intégrées à sa principale famille de pare-feu FortiGate et à ses autres appliances de sécurité, elles permettent d’assurer de manière plus efficace et plus performante les fonctions combinées de sécurité, apportant un avantage concurrentiel indéniable à Fortinet.

« Les entreprises de toutes tailles reconnaissent de plus en plus que Fortinet FortiOS intégré et la technologie ASIC personnalisée peuvent réduire le coût total de possession tout en améliorant l’efficacité de leur sécurité », ne manque pas de souligner Ken Xie, le fondateur et PDG de Fortinet.

Par ailleurs, la marge nette de l’entreprise s’est améliorée à 26,5% contre 22% un an plus tôt et le bénéfice par action (BPA) s’établit à 0,34$, en hausse de 81%. Fortinet dépasse le consensus FactSet tant au niveau du chiffre d’affaires que du BPA, alors que les analystes attendaient respectivement 1,2 Md$ et 0,29$.

Pour le trimestre en cours, Fortinet prévoit un chiffre d’affaires entre 1,28 et 1,32 Md$ et un BPA entre 0,33 et 0,35$. Pour l’ensemble de l’exercice, l’entreprise vise un chiffre un chiffre d’affaires entre 5,42 et 5,48 Md$ et un BPA entre 1,44 et 1,48$.