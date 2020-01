En complément de notre top 100 des prestataires de distribution et services IT 2019 paru le 17 décembre, nous avons classé les sociétés répertoriées non pas selon leur chiffre d’affaires mais selon la croissance de leur revenus et leur profitabilité.

En tête du classement des sociétés ayant enregistré la plus forte croissance 2018, on retrouve, le partenaire EMC Systemic, qui affiche une croissance de 120,5% pour 2018. Après trois années 2015, 2016 et 2017 en retrait sensible, l’intégrateur, qui a fêté ses 25 ans en 2019, enfonce donc son record de chiffre d’affaires de 2014, année où il avait facturé pour 29,9 M€.

Deuxième de ce classement, Groupe Hisi, qui affichait un rythme de croissance annuel moyen de l’ordre de 23% depuis 2014, a vu son activité doubler en 2018 à la suite notamment de l’acquisition d’AR Systèmes à la fin de l’été 2018.

Mais la progression la plus spectaculaire, est celle de C’Pro, troisième de ce classement, qui double quasiment son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre, passant de 166,7 M€ à 328,5 M€. Un bond de plus de 160 M€ en un an, fruit notamment des rachats successifs de Quadria, Capea, Groupe Esus et Lorraine Repro au cours de l’année 2018.

C’est aussi la croissance externe qui explique en grande partie la progression de 88% des revenus du Groupe Ténor. L’intégrateur Divalto s’est diversifié dans l’édition à partir de fin 2017 en rachetant SNO (Société Nouvelle Ordicars), les activités infrastructures et digital de la société parisienne Louis 21, ainsi que les activités cloud et infrastructures IT de PICA et de sa filiale Vendôme Solutions.

En revanche, la croissance de près de 70% de Metsys, cinquième de ce classement, est purement organique et est à relier à son développement en régions et à l’extension de son catalogue de services.

De même pour Nomios qui, avec ses 58% de croissance en 2018, établi l’une des meilleures performances de son secteur sur la période considérée.

C’est aussi la croissance organique qui est à l’origine de l’envolée du chiffre d’affaires d’Arcitek en 2018. L’intégrateur a notamment profité de l’extension de son expertise sur les principales plates-formes hyperconvergées du marché (Nutanix, VxRail et vSAN).

Quant à l’intégrateur ACMI, après une année 2017 en recul de 26%, il regagne le terrain perdu en affichant une progression de 52%.

D.FI (-8,1%), Ineo Digital (-8,8%), Koden/Netmakers (-10,7%), Stim Plus (-15,4%) et Digora (-26,8%) ferment le classement.

Cette baisse de revenus ne nuit nullement à la profitabilité de Koden, qui se positionne à la 4e place du classement en termes de profitabilité, derrière Factory Systemes et Voip Telecom.

Les sociétés répertoriées dans ce top 2018 par ordre alphabétique :

4Cad ; Abicom ; Absys Cyborg ; ACE-SI ; ACMI ; Activium ID ; Adista ; Ai3 ; Airria ; Alphalink (Init Sys) ; Anetys ; AntemetA ; Apixit (ex-DCI-Rétis) ; Arcitek ; ARP ; ASI ; ATF Gaia ; Athéo ; Ava6 ; Aviti (ex-DSMI SC-Dam) ; Axians ; Azeo ; Bechtle Direct ; Bretagne Telecom ; Calestor Periway ; Celeris ; Cheops Technology ; CIS Valley ; Claranet ; Comparex ; Computacenter France ; Connexing ; Constellation ; C’Pro ; Cybertek ; Cyllene ; D.FI ; Data7 ; DIB France ; Digora ; Dimension Data ; Document Store ; Dynamips ; DynamIT Group (ex-Leaseware + Cap Antigone) ; Econocom France ; Efisens ; ESI France ; Evernex ; Exakis ; Expertime ; Factory Systemes ; Foliateam ; Getronics ; Groupe Access ; Groupe DFM ; Groupe Hisi ; Groupe NVL ; Groupe Proxiteam ; Groupe ROS ; Groupe Ténor ; Harmonie Technologie ; Hexanet ; Hexatel ; Hub One ; iConcept ; Iliane ; Ineo Digital ; Infidis ; Infodis ; Inmac Wstore ; Insight ; IPLine ; Ipsilan Networks ; Iris Informatique ; Itac ; ITC Ariane ; I-Tracing ; JCD Groupe ; JLL Informatique ; Koden/Netmakers ; Komposite ; Konica Minolta Business Solutions France ; Lafi ; LDLC BtoB (LDLC Pro + BIMP) ; MacWay ; Marcireau ; Metsys ; Microstore (Horizon Groupe) ; Mismo Informatique ; MTI Technology ; Naitways ; Nelite ; Nomios ; Novidy’s (CS Communication) ; NXO France ; Oceanet Technology ; Percall ; Prodware ; Scasicomp ; SCC France ; Scriba ; Sewan ; SHI International ; Sigma Informatique ; SoftwareOne ; Soluceo ; SolutionData ; Solutys ; Stim Plus ; Stordata ; Systemic ; Tersedia ; Tibco ; Voip Telecom ; Vous faciliter-IT (ex-Dactyl-OMR Infogérance) ; Waycom ; Xefi ; Xelya